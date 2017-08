Mauvaise nouvelle pour les festivaliers d’Osheaga

Dame Nature nous en a fait voir de toutes les couleurs cet été et ce n’est malheureusement pas terminé.

Après quelques belles journées ensoleillées, voilà que la pluie sera des nôtres, juste à temps pour le festival Osheaga qui se déroulera du 4 au 6 août prochain.

Si la tendance se maintient, les festivaliers devront s’armer de leur poncho les plus fashions puisque Météo Média prédit des probabilités d’orages à plus de 70% vendredi et samedi.

meteomedia

On peut s’attendre à recevoir entre 5 et 10 millimètres de pluie vendredi et samedi et des vents de plus de 27km/h sont attendus durant la journée de samedi... Décidément, les festivaliers ne devront pas être faits en chocolat!

Dimanche, il y a un peu d’espoir puisque Météo Média annonce un ciel variable, mais sans pluie.