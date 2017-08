Omnium Citi : Bianca Andreescu avance en double

L’Ontarienne Bianca Andreescu et sa partenaire américaine Louisa Chirico ont remporté mercredi leur premier match de double à l’Omnium Citi de Washington.

Elles ont disposé des Américaines Kaitlyn Christian et Desirae Krawczyk en deux manches de 7-6 et 6-3 (5).

Mis à part le pourcentage de première balle, Andreescu et Chirico ont dominé leurs opposantes dans toutes les facettes du jeu. Elles ont également été plus opportunistes, brisant les deux Américains à cinq reprises.

Au prochain tour, en quarts de finale, elles se mesureront à l’Australienne Jessica Moore et la Britannique Jocelyn Rae.

Andreescu doit aussi poursuivre la compétition en simple, elle qui a vaincu au premier tour l’Italienne Camila Giorgi, 83e raquette au monde, lundi.

Du côté masculin, l’Ontarien Daniel Nestor et le Pakistanais Aisam-UI-Haq Qureshi se sont inclinés en deux manches de 6-2 et 6-3 face à l’Américain Donald Young et à l’Indien Rohan Bopanna en première ronde.

Young et Bopanna, qui ont bénéficié d’un laissez-passer, n’ont eu besoin que de 53 minutes pour se débarrasser de leurs adversaires. Nestor et Qureshi n’ont réussi à convertir aucune des trois balles de bris dont ils ont bénéficié.

Young et Bopanna affronteront les frères Bob et Mike Bryan, quatrièmes favoris, en quarts de finale.