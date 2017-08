Pêche facile et service impeccable

LAC CROCHE | Certains sites de pêche offrent une nature unique, le repos et un accès facile à la pêche qui est fructueuse. C’est le cas du secteur Croche-McCormick de la réserve faunique des Laurentides.

Ce site est accessible via Saint-Raymond, dans Portneuf. Il est à 68 km de la ville. Il faut parcourir 55 km sur une route forestière très bien entretenue, accessible à tous les types de véhicules.

« Nous voulons que les pêcheurs qui fréquentent le territoire se sentent à l’aise, confortables dans leurs chalets, tout en ayant accès facilement à la pêche, explique le grand patron du site, Denis Rousseau. Nous voulons offrir un meilleur service afin que les gens qui viennent ici puissent profiter au maximum de leur séjour. »

En juillet et août, dans ce secteur de la réserve, il est possible de pêcher facilement la truite, qui est très abondante dans le secteur.

« La pêche sur le grand lac Croche est excellente en cette période de l’année, ajoute Rousseau. Les gens n’ont pas à se casser la tête puisque nous offrons les embarcations avec moteur et essence, le service d’éviscération, des conseils sur les leurres à utiliser, les épuisettes, les ceintures de sécurité, les glaciers à poisson, bref, un encadrement complet. »

Nous avons pu constater lors de notre passage que la truite était au rendez-vous. Les amateurs qui pêchaient au lancer léger ont connu beaucoup de succès avec des Lake Clear et des Toronto Wobbler de différentes couleurs. Il fallait pêcher avec un bas de ligne de 18 à 24 pouces. Personnellement, j’ai choisi de pêcher à la mouche. Les Muddler Minnow traditionnelles à queue rouge ou blanche étaient attaquées férocement par les truites. Très rapidement, notre limite a été atteinte. Le tout s’est soldé par un excellent repas de filets de truite.

UN SITE À PART

Une des caractéristiques très importantes de ce secteur de la réserve est le fait qu’il n’y a que 24 pêcheurs à la fois, qui sont répartis dans des chalets pouvant accueillir de deux à huit personnes. C’est le site idéal pour vivre une aventure de pêche en couple ou en groupe dans des chalets qui sont vraiment confortables. À ce temps-ci de la saison, ce sont vraiment des vacances de pêche.

Sur le secteur, il y a huit lacs qui sont très facilement accessibles en voiture. S’il y a un sentier d’accès à un plan d’eau, il est très bien aménagé, facile à faire. Rousseau et ses gens veulent que les pêcheurs n’aient aucun problème durant leur séjour. Une des preuves de la qualité de ce coin de pêche, c’est le fait qu’annuellement, plusieurs pêcheurs reviennent le visiter.

Pour la famille, il y a sur place différents équipements qui permettront à tout le monde de s’amuser. Les plus jeunes auront de quoi se distraire. Il est possible de profiter d’un tarif spécial pour les familles. Pour les séjours de pêche, le coût est également moindre parce que, en cette période de la saison, il n’y a pas de guides sur le site. C’est le temps d’être autonome.

POUR TOUT SAVOIR

Un élément important à souligner, c’est qu’il y a un téléphone sur place. Vous pouvez donc y joindre le gérant Denis Rousseau pour savoir de quoi il en retourne en ce qui a trait à la pêche et aux disponibilités. Foncièrement honnête, ce dernier vous donnera l’heure juste sur le déroulement des choses sur son secteur. Vous pouvez le joindre au 418 948-0900.

Il est aussi possible d’avoir recours aux services de Fabien Laberge, au bureau chef de la réserve au 418 538-6868, poste 239. Vieux routier de la pêche dans la réserve, il saura certainement vous donner de bons trucs.Un site de pêche à découvrir dans la réserve faunique des Laurentides.

LE CHAMPIONNAT APPROCH

Du 11 au 13 août prochains, la Forêt Montmorency, située dans la réserve faunique des Laurentides, sera le théâtre d’une première dans l’Est du Québec, alors que se déroulera le Championnat de pêche à la mouche. Durant deux jours, les 24 compétiteurs inscrits devront se livrer bataille en lac et en rivière. Le championnat se déroulera en quatre étapes pour chacune des équipes formées de deux participants(es). Le pointage sera admissible au niveau national et sanctionné par Jim Iredale, président de Fly Fishing Canada. Si vous êtes intéressé à participer ou à suivre l’évènement, vous pouvez en savoir plus sur le site info@fosse15.com.

SÉPAQ, MICRO SD GRATUITS POUR GARMIN

Les fichiers micro SD des cartes de territoires des réserves fauniques du réseau de la Sépaq et de Sépaq Anticosti sont maintenant disponibles gratuitement en ligne pour téléchargement. Ils sont compatibles uniquement avec les GPS Garmin. Cet outil cartographique vous permettra de vous faire une meilleure idée de votre territoire de pêche ou de chasse, avant de vivre vos excursions. Pour tout savoir et profiter de l’offre : www.sepaq.com.

Chevreuil À ANTICOSTI

Selon Robin Plante de Sépaq Anticosti, le chevreuil a passé un bel hiver sur l’île. Comme tous les spécialistes de ce coin de paradis, Plante se fie aux visites sur le terrain où on peut constater s’il y a eu de la mortalité. Cette saison, la tournée a permis de constater qu’elle n’était pas importante. Du côté sud de l’île, là où le chevreuil migre chaque année pour passer un meilleur hiver, il y en a eu très peu.

Pour la prochaine saison de chasse, il y a une grande nouveauté avec l’arrivée de séjours de chasse de sept jours, en septembre et octobre, avec six jours de chasse, au même prix que les anciens forfaits. Il semble que les amateurs de chasse ont apprécié cette nouvelle formule. Pour en savoir plus : www.sepaq.com/anticosti ou 418 535-0231 où Robin Plante saura vous aider.

JEUNES FAUCONS SAUVÉS

Le 4 juillet dernier, à la suite d’un appel d’un citoyen, des agents de protection de la faune du bureau de Joliette, ont récupéré deux petits faucons émerillons, sur le site du Golf Base de Roc à Joliette. Ils sont en santé et ont été confiés au centre de l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP) de Saint-Hyacinthe. Les responsables vont en prendre grand soin jusqu’à ce qu’ils soient assez matures pour être retournés dans leur milieu naturel.