Samuel Piette pourrait se joindre à l'Impact plus tôt que prévu

MONTRÉAL – Les médias sociaux se sont enflammés mardi soir lorsqu’une rumeur a avancé que le milieu de terrain québécois Samuel Piette avait conclu une entente avec l’Impact de Montréal. L’organisation a clarifié les choses à la suite de la séance d’entraînement de mercredi, montrant effectivement un intérêt pour le Québécois.

Alors qu’il évoluait pour la formation canadienne qui a récemment pris part à la Gold Cup de la CONCACAF, le joueur originaire de Repentigny avait avoué qu’il aimerait bien pouvoir enfiler l’uniforme bleu blanc noir un jour. Il semblerait bien que ce jour pourrait arriver plus rapidement que prévu.

«Je peux dire que c’est proche! On est confiant que ça va se faire bientôt. Maintenant, on se concentre sur ce qu’on peut contrôler», a avoué avec délicatesse l’entraîneur adjoint de l’Impact Jason Di Tullio, après avoir pris le temps de réfléchir à sa réponse.

Il ne serait pas surprenant que l’entente soit déjà signée, mais que le club montréalais attende après le match des étoiles de la Major League Soccer (MLS) qui s’est déroulé mercredi pour en faire l’annonce, afin de bénéficier d’une meilleure couverture médiatique.

Du renfort

Les amateurs de soccer québécois ont récemment eu l’opportunité de voir l’impact que peut avoir le joueur de 22 ans sur un terrain. Il est fort probable que son arrivée donnerait un bon coup de main à l’équipe qui tente présentement de se tailler une place pour les éliminatoires.

«Nous, on se concentre sur ce qui se passe sur le terrain, a déclaré le défenseur Laurent Ciman lorsque questionné sur l’arrivée potentielle de Piette avec l’équipe. Adam [Braz] et son équipe sont là et s’ils estiment qu’il faut tel ou tel joueur, on l’accueillera les bras ouverts et on continuera à travailler.»

Adam Braz serait également en discussion avec l’attaquant argentin Ignacio Piatti dans le but de lui offrir une prolongation de contrat. Le joueur de 32 ans voudrait encore disputer quelques saisons avec le club montréalais, avant de retourner en Argentine pour terminer sa carrière.