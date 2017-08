Vin Diesel et NBC préparent un remake de la série «Deux flics à Miami»

La chaîne de télévision américaine NBC travaille avec la star de films d’action Vin Diesel sur un remake de la série policière culte «Deux flics à Miami», ont indiqué des sources informées du projet à l’AFP mercredi.

Le réseau télévisuel n’a pas annoncé officiellement le projet mais ces sources précisent que la société de production de l’acteur de 50 ans, One Race Television, fait équipe avec Universal Television et Chris Morgan, qui a écrit six des épisodes de la saga d’action à succès «Fast and Furious», dont Vin Diesel est la star.

Il n’est pas encore certain que le comédien joue dans cette nouvelle adaptation, ont précisé ces sources.

Un remake de «Miami Vice» réalisé par Michael Mann, avec Jamie Foxx et Colin Farrell, avait brièvement dominé le box-office nord-américain pendant l’été 2006.

Ce sera la dernière version modernisée en date de séries ou films mythiques datant des années 80, à l’instar de «MacGyver» sur CBS ou «L’arme fatale».

Criminalité omniprésente, guerre de clans entre trafiquants de drogue, milliers de réfugiés haïtiens et cubains, émeutes raciales: Miami était une ville en plein tumulte lorsque la série a démarré le 28 septembre 1984.

Les cinq saisons diffusées jusqu’en 1989 aux États-Unis s’inscrivaient dans ce contexte, mettant en scène deux policiers séduisants, un Noir et un Blanc, souvent sous couverture, qui démasquaient les proxénètes et les trafiquants de drogue en provenance d’Amérique latine.

Les détectives Sonny Crockett (Don Johnson) et Rico Tubbs (Philip Michael Thomas) portaient des costumes pastels en lin aux larges épaulettes, conduisaient des Ferrari et des bateaux ultra-rapides, et tombaient des jeunes filles en caleçons longs flashy, avec les plages et boîtes de nuit de Floride pour toile de fond.

Quelques années après «Scarface» de Brian de Palma, «Miami Vice», récompensée par plusieurs Emmys et Golden Globe, a ainsi donné une aura sexy aux bas-fonds de Miami.