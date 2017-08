Adam Hadwin en bonne position

Le Canadien Adam Hadwin a amorcé l’Invitation Bridgestone du circuit de la PGA du bon pied, remettant une carte de 68, deux coups sous la normale, lors de la première ronde, qui a eu lieu jeudi à Akron, en Ohio.

Le représentant de l’unifolié pointe en neuvième place, à égalité avec cinq concurrents, soit l’Australien Adam Scott, l’Argentin Andres Romero ainsi que les Américains Jimmy Walker, Charley Hoffman et Dustin Johnson, premier golfeur au classement mondial.

Hadwin a calé trois oiselets et commis son seul boguey de la journée au 12e fanion, une normale 3 de 180 verges.

Le Belge Thomas Pieters a pris les commandes du tournoi grâce à un excellent pointage de 65. L’Européen, qui a réussi deux oiselets sur les deux premiers trous, devance l’Écossais Russell Knox par un coup.

Vainqueur de la dernière édition de l’Omnium britannique, l’Américain Jordan Spieth occupe le troisième rang avec un rendement de 67 (-3). Il se retrouve toutefois à égalité avec le Nord-Irlandais Rory McIlroy, l’Anglais Ross Fisher de même que Bubba Watson et Kevin Kisner, des États-Unis.

Le Japonais Hideki Matsuyama se retrouve 15e, ex aequo avec Kyle Stanley, Jhonattan Vegas, Alex Noren, J.B. Holmes, Paul Lawrie et Zach Johnson, avec un dossier de 69 (-1).

L’ancien premier joueur mondial Jason Day a débuté son tournoi avec une carte de 71 (+1), ce qui le place en 33e position avec neuf autres golfeurs. Du nombre, on retrouve les vétérans Phil Mickelson et Matt Kuchar, ainsi que les Sud-Africains Shaun Norris et Branden Grace.

Le seul autre Canadien qui participe à cet évènement Mackenzie Hughes occupe le 62e échelon après avoir joué 74 (+4).