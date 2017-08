Antoine Duchesne retrouve la forme

(Sportcom) Le cycliste Antoine Duchesne se sent de mieux en mieux sur son vélo au Tour de Burgos, en Espagne. Jeudi, celui qui a été confiné au repos forcé pendant un mois et demi a pris le 80e rang de la troisième étape de 173 km disputée entre Ojo Guarena et Picon Blanco, la plus difficile de la compétition selon lui.

Il a accumulé un retard de 16 minutes 37 secondes sur le vainqueur. Son rôle était d’aider son coéquipier Romain Sicard à être bien positionné à l’approche de la fin de la course qui se terminait avec le plus gros col du parcours. L’Espagnol Mikel Landa (Sky), qui porte le maillot de meneur depuis le début de la semaine, a remporté sa deuxième étape du Tour de Burgos en un temps de 4 h 36 min 40 s.

«Ç’a bien été. J’ai réussi à passer à travers l’étape. Sky a vraiment maintenu un rythme élevé durant toute la journée. Il y avait cinq petits cols avant le gros col de la fin. Ils ont vraiment monté toutes les bosses à un gros tempo. Il faisait chaud aujourd’hui. Nous avons placé Sicard au dernier col et après je suis monté à mon rythme», a indiqué Duchesne.

Le Québécois était satisfait du travail de sa formation. Sur le plan personnel, il sent que son corps récupère rapidement de sa longue pause pour des raisons de santé. «C’était une dure journée, mais j’ai réussi à passer tous les cols jusqu’au dernier. Je récupère très bien, alors je suis content. C’est l’objectif. Je suis arrivé ici avec de l’appréhension plus qu’autre chose, mais je suis content de voir que la santé est là. J’essaie de ne pas trop en faire et de prendre mon temps», a-t-il dit.

Landa est toujours en tête du classement général. Il a maintenant une avance de 27 secondes sur l’Espagnol David De La Cruz (Quick-Step Floors) qui occupe le deuxième rang. Sicard est le meilleur représentant de Direct Energie grâce à sa 18e place (+2 minutes 47 secondes). Duchesne pointe pour sa part au 84e rang.

Le Tour de Burgos se poursuit vendredi.