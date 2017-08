C'était en 1958 et vive le rock and roll !

Comme ça, en plein été, nous apprenons le retour de la compagnie de disques française Frémeaux et associés. Plus que des passionnés de musique, ces gens-là sont des orfèvres, des archéologues qui fouillent, organisent et bien entendu, déterrent des bijoux immémoriaux. Au cours des semaines, nous allons vous parler de quelques trouvailles, en commençant par ce Bill Haley, père putatif d’un certain rock and roll avec Rock Around The Clock. Plus qu’une compilation, c’est du « live », un moment d’excitation rare, dans une France qui avait bien besoin.

Deux soirs de direct et les micros étaient là



Les 14 et 15 octobre 1958, avant Gene Vincent, Buddy Holly, ou Jerry Lee Lewis, Bill Haley et ses Comets débarquaient à l’Olympia de Paris.

Comme le dit si bien Bruno Blum dans les délicieuses notes du livret : « Le rock et son vent de libération arrivaient d’une autre planète ». de l’enregistrement, fort bien nettoyé, cette précieuse galette restitue l’atmosphère qui régnait dans l’Olympia surchauffée.

Pour employer une expression chère à nos amis trompettistes : « ça dépotait grave ». En 19 plages, relativement courtes, les morceaux ne dépassent pas les deux minutes 50, c’est du rock pour jus, bon enfant qui faisait mouche. Un pan d’histoire pour le moins réjouissant et dynamique !