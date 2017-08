Quelle nouveauté fera grand bruit cet automne ? Selon les grandes agences de publicité montréalaises, la lutte se fera entre La vraie nature et Occupation double à Bali.

Chez Cossette Média, on croit que La vraie nature, une série de grandes entrevues menées par Jean-Philippe Dion que TVA présentera le dimanche soir après La Voix Junior, devancera Occupation double, qui ressuscitera à V en septembre avec Jay Du Temple aux commandes.

« C’est un concept intéressant qui permet de découvrir des gens d’univers différents, déclare Francine Marcotte, vice-présidente chez Cossette Média. C’est aussi une émission qui profite d’une case horaire enviable. Le dimanche, c’est une soirée de gros chiffres. »

Adaptation d’un format français intitulé La parenthèse inattendue, La vraie nature fait aussi partie des succès attendus chez Amplifi Montréal. L’agence croit également que Conversations secrètes, qui marquera le retour de Paul Arcand au petit écran, enthousiasmera le public.

Quant à Occupation double, on croit qu’il pourrait s’agir du plus grand succès de cotes d’écoute dans l’histoire de V.

« Ce sera une émission millionnaire, c’est sûr. Et s’il y a des candidats un peu colorés qui créent une réaction sur Twitter et Facebook, ça pourrait grimper à 1,5 million. C’est impossible que V manque son coup », souligne Marc Hamelin, vice-président directeur général chez Amplifi Montréal.

« La destination (Bali) est intéressante et Jay Du Temple passe très bien auprès des milléniaux », ajoute Francine Marcotte.

La bataille du lundi

Parce qu’elles affronteront des séries bien implantées à TVA (Boomerang, L’Échappée, L’imposteur), les nouveautés du lundi soir de Radio-Canada ne devraient pas battre de records d’auditoires, estime Francine Marcotte.

Mais à 21 h, Olivier devrait néanmoins tirer son épingle du jeu. Inspirée du roman Dans mes yeux à moi de Josélito Michaud, la nouvelle série de Serge Boucher (Feux, Aveux) brossera le portrait d’un jeune garçon trimballé de famille en famille.

D’après Amplifi Montréal, la comédie Trop avec Évelyne Brochu et Virginie Fortin, offerte en primeur ce printemps sur ICI Tou.tv Extra, obtiendra également de jolis résultats à 19 h 30. « C’est une série un peu edgy et jeune dans la lignée des Invincibles, observe Marc Hamelin. Elle devrait avoir un fan base assez important. »

Par ailleurs, Télé-Québec devrait faire le plein de téléspectateurs avec L’indice McSween, son nouveau magazine économique piloté par Pierre-Yves McSween. « En plus de jouir d’une belle notoriété, il passe bien à l’écran, indique Marc Hamelin. Ça risque d’être une belle surprise. »

Valeurs moins sûres

Certaines nouveautés des grands réseaux soulèvent des doutes. Chez Cossette Média, on semble pessimiste quant aux chances de réussite d’Ici on chante. Le happening musical radio-canadien de Véronic DiCaire récolte deux étoiles sur quatre, une cote « passable ». À TVA, c’est Lâchés lousses, avec Charles Lafortune et Messmer, qui fait sourciller Cossette Média.

Année après année, les agences spécialisées en placement média mènent une évaluation des recrues télévisuelles de chaque réseau pour mieux guider leurs clients-annonceurs.

Top 20 – Automne 2017

Que nous réserve la télé cet automne ? Voici, selon les agences de placement média, les émissions qui devraient obtenir la faveur du public.

1. La Voix Junior (TVA)

2. Unité 9 (ICI Radio-Canada Télé)

3. Boomerang (TVA)

4. L’Échappée (TVA)

5. L’imposteur (TVA)

6. La vraie nature (TVA)

7. Occupation double (V)

8. Les pêcheurs (ICI Radio-Canada Télé)

9. Au secours de Béatrice (TVA)

10. L’heure bleue (TVA)

11. District 31 (ICI Radio-Canada Télé)

12. O’ (TVA)

13. Tout le monde en parle (ICI Radio-Canada Télé)

14. Les Simone (ICI Radio-Canada Télé)

15. Vlog (TVA)

16. Les enfants de la télé (ICI Radio-Canada Télé)

17. Mémoires vives (ICI Radio-Canada Télé)

18. Blue Moon (TVA)

19. Conversations secrètes (TVA)

20. La Voix Junior (quotidienne) (TVA)

Source : Prédictions des 20 émissions qui seront les plus écoutées cet automne auprès du groupe cible des annonceurs, les adultes 25-54 ans / Cossette Média