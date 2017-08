Hélio, une caravane québécoise qui sort du rang

Depuis quelques années, des manufacturiers québécois de véhicules récréatifs font leur apparition sur le marché. Parmi ceux-ci, il en est un qui n’a rien ménagé pour faire de ses unités une référence dans le domaine : Hélio.

« Je crois que nous pouvons dire sans nous tromper que, dans son créneau, c’est présentement le meilleur produit sur le marché, explique Denis Alain, directeur général de Caravane Marco qui distribue les produits Hélio pour l’Est du Québec. La conception, la finition, tout amène le consommateur qui choisit ce produit à conserver la valeur de son investissement pour longtemps. »

Il faut effectivement parler d’un véritable investissement parce que le prix varie de 19 900 $ à 28 500 $, dans la série O. Il faut toutefois savoir et comprendre que l’on a affaire à un véhicule de qualité supérieure, un peu comme les caravanes Airstream qui traversent les âges en gardant une très bonne valeur.

La compagnie située à Lavaltrie se spécialise dans la construction d’unités pour les motos, les petites voitures, les autos compactes et les petits véhicules utilitaires. Elle ne fabrique qu’une centaine d’unités par année.

Derrière sa moto

La mini-roulotte HE3 (9900 $) est reconnue sur le marché comme la référence pour les mini-voitures, les motos trois roues et même les quads. Elle est la plus légère sur le marché (HE3S : 369 livres). Elle possède une structure monocoque 100 % fibre de verre moulée et le châssis est en aluminium. Avec son aérodynamisme et sa stabilité certaine sur la route ou en sentier, elle deviendra un atout indispensable pour les aventuriers qui veulent voyager en ayant avec eux leur chambre à coucher, si on peut le dire ainsi. Le modèle HE3S est spécialement conçu pour les motos et motos trois roues de type Spyder. Elle est vraiment impressionnante à voir.

La série O

Dans la gamme de ses produits, le manufacturier présente sa série O, qui se veut une caravane plus conventionnelle. La forme extérieure, la beauté de l’aménagement intérieur et la qualité des matériaux utilisés sont très impressionnantes. En la voyant, on se rend bien compte que l’on est devant un produit de qualité, qui va garder sa valeur pour de nombreuses années.

Avec une structure monocoque en fibre de verre moulée, ses joints collés à l’époxy, l’étanchéité est assurée. Pas de fuites d’eau. Le châssis en aluminium lui assure résistance et légèreté. Ces deux composantes réunies expliquent en grande partie que le poids des unités est léger, à partir de 1089 livres. Il y a trois modèles dans cette série, qui sont classés de façon simple à savoir 2-3 et 4. Tout dépendant des équipements que l’on retrouve à l’intérieur, le numéro variera.

Ses dimensions de 170 pouces de longueur, 76 pouces de largeur et 90 pouces de hauteur maximale, en font une unité qui peut passer partout et se stationner très facilement. Sur la route, le système d’essieu indépendant Torflex lui assure une stabilité impressionnante.

Pour les petits espaces

Afin d’offrir un produit qui convient très bien aux aventuriers qui veulent aller encore plus loin, sans être limités par une grosse unité, les concepteurs de la compagnie ont choisi de bâtir leur produit à partir des dimensions des sites de camping de la Sépaq.

« Les sites des campings de la Sépaq mesurent 14 pieds de long. C’est sur cette base que les gens de la compagnie ont choisi de bâtir leurs unités qui devaient entrer dans cette dimension. Ils savaient qu’en se basant sur ce chiffre, leurs caravanes pourraient passer partout. »

Chose certaine, si vous prenez le temps d’aller la voir, la Hélio saura vous impressionner si vous êtes à la recherche d’une unité légère qui combine confort et qualité.

Rendez-vous dans la maison

La direction de l’Association régionale de Québec de la Fédération québécoise de camping-caravaning (ARCC 06) tiendra un rassemblement spécial du 22 au 24 septembre prochains, au camping Un air d’été de Pont-Rouge. Situé à 20 minutes de Québec, ce camping est classé quatre étoiles. De nombreuses activités seront au programme, dont des conférences sur l’alimentation et sur les VR. Cette dernière sera donnée par Marco Boudreault de EBroudreault VR. Si vous réservez avant le 1er septembre, le tarif sera moindre. Pour tout savoir, vous pouvez communiques avec monsieur Gabriel Bélanger au 418-670-1860 ou Marcel Boilard au (418)833-0168.