«Je suis venu ici pour jouer et gagner mon poste» - Samuel Piette

MONTRÉAL | Samuel Piette pourrait effectuer ses débuts en Major Soccer League (MLS) dès samedi, au stade Saputo, où l’Impact de Montréal accueillera l’Orlando City SC. Bien qu’il soit impatient de faire sa première apparition sur le terrain dans l’uniforme bleu-blanc-noir, le joueur québécois comprend l’ampleur du défi qui l’attend.

«C’est sûr que présentement l’équipe éprouve des difficultés. Mais elle a quand même de très bons éléments partout sur le terrain alors ça va peut-être être compliqué pour moi de jouer, a dit Piette.

«Les ''coachs'' ont déjà leurs tactiques en place et j’arrive en milieu de saison, a-t-il poursuivi. Je vais faire du mieux possible, travailler fort à l’entraînement et quand le ''coach'' va me donner des chances, je vais les prendre. Je suis venu ici pour jouer et gagner mon poste.»

Intégrer la MLS, une ligue au style de jeu plus robuste que ce qu’il a connu du côté européen, représentera également un défi. Le jeune joueur n’en demeure pas moins confiant de pouvoir bien s’acquitter du rôle qu’on lui a confié.

«On m’a amené ici pour que je joue milieu de terrain défensif. Mon rôle c’est de récupérer la balle, de jouer un jeu simple et d’aider l’équipe le plus possible.»

Pour sa part, le directeur technique de l’Impact, Adam Braz, n’a aucun doute que le style de jeu de Piette sied bien à celui de la MLS. «Il est assez physique dans son jeu. Il est bon pour récupérer des ballons et pour gagner ses duels et ça, c’est important pour l’équipe.»

Le choix de Biello

Reste à voir maintenant comment l’entraîneur-chef Mauro Biello choisira de l’intégrer à son effectif. Sa présence sur le terrain samedi pourrait toutefois donner un souffle nouveau à l’équipe qui en a bien besoin.

«On entre dans une portion très importante de la saison et on doit ramener l’équipe sur le bon chemin, a lancé Biello. Quand tu amènes des joueurs, tu amènes cette fraicheur, cette intensité dans le groupe. Ça avive la concurrence et, des fois, on a besoin de ça.»

À quelques jours de la fermeture du marché des joueurs, d’autres changements pourraient survenir au sein de la formation montréalaise.

«Pour l’instant, on se concentre entièrement sur le match de samedi. Ensuite on verra ce qui se passe à travers la ligue, a précisé Braz. Je ne crois pas qu’on va accueillir un joueur international, mais la fenêtre d’échanges est ouverte.»

Quoi qu’il en soit, l’espoir d’une participation aux séries d’après-saison est toujours bien vivant au sein de l’organisation. «Tout le monde croit en l’équipe. Il faut rester uni, continuer de travailler ensemble et être fort mentalement. On a assez de caractère et d’expérience dans cette équipe pour sortir de ce moment difficile», a conclu Braz.