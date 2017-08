Le plus grand de son sport

LONDRES | Un génie précoce et une taille XXL (1,96 m) ont porté la révolution qu’Usain Bolt, le sprinter de tous les records qui clôt sa carrière aux Championnats du monde de Londres (4 au 13 août), a fait souffler sur la vitesse pendant 10 ans.

« À 15, 16, 17 et 18 ans, il était déjà en avance. Des fibres musculaires trop parfaites », avait lancé le placide Glen Mills quand son élève surdoué avait encore descendu ses records du monde sur 100 m (9,58 s) et 200 m (19,19 s) aux Mondiaux de 2009 à Berlin.

« C’est la farine de manioc », avait ajouté Wellesley Bolt, grand gabarit également, à l’évocation de son fils prodige. Pour les physiologues et biomécaniciens qui se sont penchés sur l’homme et sa course, ce formidable talent sportif ne pouvait éclore nulle part ailleurs qu’en terre de Jamaïque, où le sprint est une école de vie.

Mais le succès de la révolution a tenu à peu de choses. À cette sévère scoliose, source de problèmes physiques en début de carrière, qui a pu être contenue.

« Quand il est arrivé dans mon groupe en 2005, le moteur extraordinaire était là, mais il fallait absolument renforcer la carrosserie », avait expliqué Mills lors des JO de Pékin, où Bolt avait ouvert sa remarquable collection d’or en 2008.

Œil averti — il entraîne depuis l’adolescence —, Mills a imposé à son poulain des séances de musculation et de gainage avec fermeté et conviction.

Même s’il reste discret sur sa méthode, l’entraîneur de Bolt confie n’avoir rien inventé.

« Il y a eu une révolution au saut en hauteur, avec Fosbury. Pas en sprint, que je sache », remarque Pierre Carraz, entraîneur historique de Christophe Lemaitre, médaille de bronze du 200 m aux Jeux de Rio.

Technicien hors pair

« Bolt a couru avec ses moyens physiques, en respectant les bases fondamentales de la technique », ajoute

Carraz qui, dans son panthéon personnel, place « L’Éclair » en tête des grands sprinters de l’après-guerre, devant la bête Bob Hayes, impressionnant champion olympique du 100 m à Tokyo en 1964, et Tommie Smith, qui avait survolé la finale du 200 m aux Jeux de Mexico en 1968.

« La révolution, c’est plus dans la manière que Bolt a eue d’aborder les courses. En dédramatisant, avec décontraction », souligne pour sa part l’ancien sprinter sarde Salvino Tortu, pour qui l’Américain Carl Lewis reste la référence technique.

« Il a révolutionné l’athlétisme, car il a su impulser un autre état d’esprit et changer même la mentalité des coachs. Avant lui, on orientait un gars de 1,96 m pour 94 kg vers le 400 m et pas vers le 100 m. Il a imposé un nouveau morphotype », renchérit Guy Ontanon, l’ex-entraîneur de Jimmy Vicaut, le codétenteur du record d’Europe du 100 m.

Pour le coach français, le Jamaïcain a introduit dans un univers de fauves les notions de partage, d’échange, de fête.

Et d’ajouter : « Bolt est la fusion de tous les grands sprinters passés, plus la taille. Pour moi, le successeur de Bolt n’est pas encore né. »

Le plus grand

« J’espère que j’ai mis la barre suffisamment haut pour que personne ne puisse le refaire. J’ai prouvé que je suis le plus grand de ce sport, et pour moi, c’est une mission accomplie », avait soufflé Bolt, une fois son troisième triplé olympique achevé à Rio.

Le plus grand ?

Incontestablement par le palmarès, à donner le vertige, du haut de huit titres olympiques (celui du 4x100 m en 2008 lui a été retiré après la réanalyse des échantillons de son partenaire Nestor Carter) et onze médailles d’or aux Mondiaux.

À Londres, il pourra y ajouter ceux des 100 et 4x100 m.

Pour rappel, Hayes a clos sa carrière à 21 ans, invaincu en 54 courses. À son époque, l’athlétisme ne nourrissait pas ses champions et les Mondiaux n’existaient pas.

Athlète bionique, Bolt a avoué il y a 12 jours à Monaco qu’il a un regret. « J’avais les moyens peut-être de descendre sous les 19 secondes sur 200 m, mais je n’en ai jamais eu la possibilité, à cause des blessures aussi. »

« Je suis à l’aise pour dire que je suis une légende »

Êtes-vous confiant avant votre dernier défi ?

« Oui, sans aucun doute. Si je suis ici, c’est que je suis pleinement confiant, à 100 %, et mon coach aussi. Je suis prêt à y aller, j’attends avec impatience ce moment. Ma dernière course à Monaco (le 21 juillet) avec un temps de 9,95 s a montré que j’étais sur la bonne voie. C’est un championnat et une finale, et il faudra voir qui gardera son calme. Cela m’a toujours aidé d’enchaîner deux courses dans une journée. Je suis prêt. J’imagine déjà les unes des journaux : “Usain a fini invaincu dans une grande compétition, il a été inarrêtable.” »

Qui sera votre principal adversaire ?

« Les sept coureurs qui m’accompagneront en finale seront mes plus grands challengers. »

Comment gardez-vous toujours la même motivation ?

« Chaque année, je trouve quelque chose pour me motiver. J’adore la compétition et je veux que les gens courent vite pour me pousser. Je suis à l’aise pour dire que je suis une légende parce que je me le suis prouvé à moi-même. Il n’y a pas de mots pour expliquer ce que j’ai fait durant toutes ces années et je suis vraiment fier de moi. »

Le décès à moto, le 20 avril, de votre ami Germaine Mason, vice-champion olympique du saut en hauteur en 2008, a-t-il influencé votre saison ?

« Ce fut une période très dure et je ne me sentais pas la capacité de m’entraîner à l’époque. Cela a duré trois semaines. Mais mes proches m’ont convaincu qu’il fallait que je revienne, que c’est ce qu’aurait voulu Germaine. Finalement, cela m’a aidé à revenir et j’ai essayé de transformer cette tragédie en quelque chose de positif. »

Comment envisagez-vous votre avenir ?

« L’athlétisme, c’est quelque chose que j’ai apprécié durant tant d’années... On verra où l’avenir me mènera. J’ai parlé d’essayer le soccer, mais je veux aussi voyager, inspirer les jeunes dans l’athlétisme, leur parler de mon expérience et les motiver. Quand j’étais gamin, je ne pensais pas que je serais un champion et que je battrais des records, mais je dis aux gens que tout est possible. »

Qui, selon vous, peut devenir la future star de l’athlétisme ?

« Wayde Van Niekerk fait du bon boulot. Maintenant, il court même le 200 m et moi, ça me passionne. Il sera un très grand athlète. »

Avec le recul, quelle a été la meilleure performance de votre carrière et pourquoi ?

« Les JO de Pékin en 2008 sur 200 m. Je ne pensais pas pouvoir battre le record du monde du 200 m, et c’était un rêve. Je ne savais pas quoi faire après et je ne savais pas non plus comment célébrer cette victoire. »

D’où vous est venue votre signature, cette main pointée vers le ciel ?

« Je n’en ai aucune idée. C’est juste quelque chose qui est arrivé et c’est devenu un truc énorme. C’est comme ça que les gens me reconnaissent maintenant. Ceux qui ne savent pas parler anglais viennent me voir et font ce geste, c’est cool. »

Pensez-vous que vos records seront battus de votre vivant ?