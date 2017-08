Les pêcheurs – saison 5: un hommage à Dominique Lévesque

EASTMAN | Pour la cinquième année consécutive, Martin Petit passera l'été au chalet. L'humoriste en profitera pour rendre hommage à Dominique Lévesque avec un épisode de sa comédie Les pêcheurs.

Ce sera l'occasion de voir Dany Turcotte en compagnie de Marie-Lise Pilote et Émile Gaudreault, tous des anciens membres du Groupe sanguin, dont a fait partie le regretté comique.

«C'est la première fois qu'un chum décède depuis le début des ¨Pêcheurs¨, a confié Martin Petit sur le plateau de sa série, à Eastman. J'étais au salon funéraire cet hiver avec Dany et Marie-Lise et ça s'est décidé là. Ça s'est fait de façon bien naturelle. Ils m'ont donné leur bénédiction.»

En écrivant les scènes qui seront consacrées à Dominique Lévesque, «un gars qui a été important» au début de la carrière de Martin Petit – signant la mise en scène du premier spectacle des Bizarroïdes –, l'auteur a pu renouer avec son bon ami.

«C'était très ¨weird¨parce que quand j'écrivais, je pensais à Dominique qui va être très présent visuellement dans l'épisode. Pendant la semaine du premier jet, j'ai oublié qu'il était mort. Dans ma tête, il était vivant.»

Un Mercier nouveau

Au cours de l'été, Martin Petit accueillera encore l'agente immobilière et nouvelle maman Carole Potvin, une femme «excentrique» et «too much», selon son interprète Christine Beaulieu.

Transformé par son amour pour cette dernière et son rôle de papa poule, Jean-François Mercier aura changé de personnalité. Au revoir blasphèmes, alcool et décapotable.

Alors qu'il sera loin de l'image de «gros cave» à laquelle il nous a habitués, l'humoriste assure n'avoir eu aucun mal à opérer ces changements à l'écran.

«J'ai une image publique que j'ai partiellement choisie, mais je suis très proche du gars que je joue dans ¨Les pêcheurs¨. Dans la vie, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible.».

«Jean-François est un acteur aguerri, a précisé Martin Petit. C'est probablement le meilleur acteur qui a le moins de reconnaissance au Québec. Il va pleurer sur commande. Personne ne joue mieux son rôle que lui.»

L'arrivée d'un Français

En plus de ses enfants, ses amis d'enfance et d'autres du temps du cégep, Martin Petit discutera avec un premier Français: Élie Semoun.

«Il est parti de France juste pour faire l'épisode. On s'était parlé par hasard l'an passé, on s'est parlé tout l'hiver et on a développé une histoire», a confié l'auteur.

Parmi les retours attendus, notons ceux de RBO pour une histoire de douane, PINK Konnivence (groupe de Laurent Paquin, Réal Béland et Phil Roy) ainsi que Marc Messier, propriétaire d'un «bed & breakfast» et nouveau voisin de chalet.

La cinquième saison de la comédie Les pêcheurs s'amorcera le 13 septembre à 21 heures sur ICI Radio-Canada Télé.