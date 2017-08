L'Impact de Montréal embauche Samuel Piette

L’Impact de Montréal a accordé un contrat de deux ans et demi au milieu de terrain défensif québécois Samuel Piette, jeudi.

D’après l’organisation du Bleu-Blanc-Noir, le pacte comprend une année d’option pour 2020.

Âgé de 22 ans, le natif de Repentigny s’est récemment fait connaître des amateurs de soccer montréalais grâce à ses performances lors de la Gold Cup avec l’équipe canadienne. Piette a d’ailleurs été nommé au sein du onze par excellence de la phase de groupe du tournoi par le réseau ESPN.

Piette détenait un contrat jusqu’au 30 juin 2018 avec le CD Izarra en troisième division espagnole. Il a auparavant évolué pour le RC Deportivo et le Racing Ferrol, toujours en championnat espagnol. Il a divisé son stage en Championnat de jeunes entre le FC Metz (France) et le Fortuna Düsseldorf U19 (Allemagne), avant de se joindre à l’équipe senior de Düsseldorf en quatrième division allemande.

«Je suis vraiment très heureux de me joindre à l’Impact, mon club de cœur, et d’avoir la chance de pouvoir jouer devant ma famille, mes amis et nos supporters, a mentionné Piette dans un communiqué. J’ai très hâte d’enfiler le maillot bleu-blanc-noir et je veux aider l’équipe à atteindre ses objectifs.»

«Samuel est un joueur québécois qui a démontré beaucoup d’intérêt à se joindre à notre club et à poursuivre sa carrière à Montréal, a ajouté le directeur technique Adam Braz. Il possède un profil et un style de jeu qu'on aime chez un milieu défensif et il a une forte éthique de travail, ainsi qu’un grand désir d’aider l’équipe. Défensivement, il est un milieu de terrain récupérateur agressif, qui est puissant et physique dans ses duels. Offensivement, il fait des choix simples et efficaces grâce à sa qualité de passe afin que l’équipe conserve la possession du ballon.»

Un rêve devenu réalité

Récemment questionné au sujet d’un intérêt possible pour l’Impact, Piette avait déclaré qu’il «s’agirait d’un rêve de jouer pour Montréal».

«C’est certain que j’aimerais ça! C’est le club de ma ville et mon équipe de cœur. Je tente vraiment de les suivre, même en Europe. Ce serait un rêve de jouer à Montréal. Je ne peux toutefois pas dire si ça va arriver dans six mois, un an ou jamais.»

Le directeur technique de l’Impact avait alors indiqué qu’il n’avait entamé aucune discussion dans ce dossier.

Quelques jours seulement auront finalement été nécessaires pour négocier son transfert.