Marilou et Alexandre Champagne se séparent

Marilou a annoncé sur la page de Trois fois par jour ce que plusieurs redoutaient: elle n’est plus en couple avec son mari Alexandre Champagne.

À LIRE AUSSI : Marilou et Alexandre Champagne annoncent ce que plusieurs redoutaient

Sur Facebook, la femme d’affaires derrière le blogue culinaire a écrit un long message adressé à ses abonnés.

«C’est donc avec beaucoup d’émotion et une grande humilité que nous annonçons que nous avons mis fin à notre relation de couple il y a quelques semaines afin de laisser place à notre amitié et nos projets communs pour Trois fois par jour.»

«Afin d’éviter toute forme de rumeurs et d’articles de mauvaise foi sur le sujet, nous tenons à préciser que nous sommes en très bons termes, que nous préparons notre prochain livre et que nous poursuivons les tournages de nos capsules web. C’est réellement lorsque nous collaborons à des projets professionnels et créatifs que nos affinités sont mises en valeur et que notre relation est enrichissante», a-t-elle écrit tout en précisant qu’elle ne répondrait à aucune question sur le sujet.

Une décision planifiée

Au mois de juin, alors qu’elle était de passage à l’émission Les Échangistes, Marilou avait révélé à Pénélope McQuade que son compagnon de vie s’éloignait officiellement de la marque à succès qu’ils ont créée ensemble il y a quatre ans.

«Alex avait besoin de faire autre chose que de la photographie de bouffe. Il aime le portrait, il aime l’humain, pis je pense que ça allait de soi que cette année il prenne du temps pour lui, pour s’épanouir de son côté».

Sans surprise, cette décision avait alimenté la machine à rumeurs. De plus, cette nouvelle avait été annoncée au retour de voyage de Marilou, une escapade qu’elle avait décidé de vivre sans son mari. Plusieurs internautes se doutaient à ce moment que quelque chose clochait puisque Marilou partageait des messages inquiétants sur les réseaux sociaux.