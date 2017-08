Meurtre de Lyne Massicotte: l’affaire Alain Perreault à la télé britannique

Une boîte de production britannique s'intéresse à l'affaire Alain Perreault, reconnu coupable du meurtre prémédité de Lyne Massicotte.

Une équipe de tournage de Blast Films, une compagnie établie à Londres, débarquera à Québec en septembre prochain. Elle veut tourner un documentaire aux allures de fiction dramatique dans laquelle on racontera l’histoire du meurtrier.

L’équipe pourrait également se rendre en Montérégie, la région d’origine de Lyne Massicotte, pour y rencontrer sa famille.

Cette série abordera des histoires de rencontres sur internet qui ont mal tourné. Elle doit être diffusée l’an prochain au Royaume-Uni.

Pour le moment, Blast Films, qui produit notamment des émissions pour la BBC et pour Channel 4, n’a pas voulu donner davantage de précisions sur le scénario de cet épisode.

Lyne Massicotte avait été portée disparue en juillet 2003, après s'être rendue à Québec, au domicile d'Alain Perreault, avec qui elle était entrée en contact par internet. La femme n'a jamais été retrouvée.

Six ans plus tard, Perreault a été piégé dans le cadre d'une opération «Mister Big» par des agents doubles qui lui avaient soutiré des aveux en se faisant passer pour les dirigeants d'un gang criminel. Perreault avait alors décrit comment Lyne Massicotte était morte et comment il s'était débarrassé de son corps.

Alain Perreault a été déclaré coupable de cet homicide en septembre dernier, au terme d’un deuxième procès. Le meurtrier conteste le verdict et veut porter sa cause en appel.