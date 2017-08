[PHOTOS] Régis Labeaume et Denis Coderre s'exercent au bâton

Les maires Régis Labeaume et Denis Coderre étaient de passage au Stade Canac mercredi pour assister à la rencontre entre les Capitales de Québec et les Boulders de Rockland.

Or, les deux hommes n’avaient pas l’intention de juste regarder du baseball. Oh non!

Avant le début du match, messieurs Labeaume et Coderre ont pu se rendre sur le terrain afin de frapper des balles! Du moins, essayer d'en frapper...

Portant fièrement sa casquette des Expos, Denis Coderre a semblé avoir beaucoup de difficulté à toucher la balle, comme le démontre cette photo.

Le maire de Montréal @DenisCoderre est venu faire son tour à Québec! pic.twitter.com/7Adf6k9IEy — Capitales de Québec (@CapitalesQuebec) 2 août 2017

Avec aucun joueur sur les sentiers, Régis Labeaume s’est amené au marbre. Verres fumés, casquette des Capitales, bermuda beige : toutes les conditions étaient réunies pour que le maire de la Vieille Capitale sorte la balle du stade, mais...

Et pourquoi pas Régis Labeaume! pic.twitter.com/gDgfktJzEx — Capitales de Québec (@CapitalesQuebec) 2 août 2017

De façon plutôt surprenante, les performances des deux maires n’ont pas inspiré les Capitales, puisqu'ils se sont finalement inclinés 5 à 4.