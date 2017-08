Pluie d’éloges pour Maurice Filion

Décédé vendredi dernier, Maurice Filion était exposé jeudi à Québec où de nombreuses personnes sont venues saluer celui qui a marqué l’histoire du hockey à Québec.

Intégrité, classe et fierté étaient les trois mots qui revenaient le plus souvent pour décrire le défunt.

L’ancien propriétaire d’équipes de la LHJMQ Léo-Guy Morrissette a avoué qu’il avait un grand respect pour celui qui a notamment été préfet de discipline dans le circuit Courteau. «C’est un des grands hommes de hockey que j’ai connus. Il était toujours disponible», a-t-il expliqué.

Martin Madden avait aussi de bons mots à l’endroit de Filion, à qui il a succédé à titre de directeur général des Nordiques en 1988. «Le gars te disait une chose et c’était la même chose 24 heures plus tard ou 10 ans plus tard.»

Les funérailles de Maurice Filion seront célébrées vendredi à 11h à l’église Sainte-Cécile de Charlesbourg.