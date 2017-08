Le comédien Robert Hardy, que l’on a connu dans la populaire série de films Harry Potter pour son rôle de Cornelius Fudge, est décédé jeudi.

Âgé de 91 ans, l’acteur d’origine britannique était présent dans quatre des huit films d’Harry Potter, dans lequel il jouait le ministre de la magie.

Pendant plus de 70 ans, Hardy a eu une carrière prolifique au théâtre, à la télévision et au cinéma. Il était aussi connu pour ses rôles dans L’espion qui venait du froid (1965) et Raisons et sentiments (1995).

La cause de son décès n’a pas été dévoilée.

