Tel père, tel fils

TROIS-RIVIÈRES | Petter Solberg est arrivé plus tard que prévu lundi soir à Montréal, victime lui aussi de la météo capricieuse qui a forcé son avion à faire une escale imprévue à l’aéroport d’Ottawa.

Fort heureusement pour le légendaire pilote de Rallycross, ce n’est pas à bord d’un vol... d’Air Transat qu’il a effectué sa traversée de l’Atlantique.

Solberg a donc été forcé de reporter d’une journée les essais privés qu’il avait planifiés à l’Autodrome Saint-Eustache.

Cette démarche n’était pas pour s’entraîner au volant du bolide qu’il pilotera en fin de semaine à Trois-Rivières à l’occasion de la manche nord-américaine du Championnat du monde de Rallycross, mais bien pour permettre à son fils d’effectuer quelques tours de roue avant d’attaquer le tracé de la Mauricie.

Oliver est âgé de 15 ans, mais au premier coup d’œil, il a l’air encore plus jeune... jusqu’à ce qu’il enfile casque et combinaison de course.

Quand on est le fils de Petter Solberg et qu’on a été influencé très jeune par la présence d’un champion du monde à ses côtés, il est normal qu’on souhaite suivre les traces de papa.

Et c’est exactement l’ambition de fiston. Pour l’avoir vu rouler à Saint-Eustache mercredi, à bord de la Subaru Impreza WRX qu’il pilotera ce week-end dans la catégorie Rallycross national CXE (quatre roues motrices), Solberg n’a certes pas l’intention se présenter au Grand Prix de Trois-Rivières en touriste.

Le plus jeune gagnant

Le jeune norvégien débarque à Trois-Rivières quelques semaines après avoir marqué l’histoire de la spécialité, quand le 5 juin dernier, il est devenu le plus jeune gagnant à bord d’une voiture de la catégorie-reine des Supercars, lors d’une épreuve du RallyX Nordic disputée en Suède.

Cet exploit a été réalisé à bord de la Citroën DS3 que son illustre père avait engagée au Championnat du monde de Rallycross l’an dernier.

Cette course, disputée sous la pluie, a étalé au grand jour ses talents devant un paternel ébahi.

« Il a été brillant, a dit Petter, en entrevue au Journal de Montréal. Malgré les conditions difficiles, il a su éviter les erreurs. J’étais évidemment fier de lui. »

Malgré tout, Oliver, lui, garde les deux pieds sur terre.

« J’ai encore beaucoup à apprendre, dit-il. Mais J’avoue que tout s’est bien passé. J’ai maintenant hâte de courir pour la première fois en Amérique. »

Coéquipier dominant

Oliver avait accompagné son père à Trois-Rivières lors de la première venue des bolides de Rallycross en 2014, une épreuve que Petter avait d’ailleurs remportée en route vers la conquête du titre, sa première de deux consécutives.

« Cette fois, il vient ici à titre de pilote. Ça va faire tout drôle de le voir courir chez vous, relate Petter», qui cette année a changé de monture pour se retrouver derrière le volant d’une Volkswagen Polo GTi.

Actuellement deuxième au classement des pilotes après les sept premières étapes du calendrier 2017, Solberg aura du pain sur la planche pour tenter de remporter une troisième couronne en Rallycross.

Son coéquipier, le Suédois Johan Kristoffersson, est confortablement installé en tête du tableau avec une avance de 31 points.

« L’écart est important, a dit Solberg, mais avec cinq courses à disputer, tout est possible. Nous sommes les deux premiers au championnat, on peut difficilement demander mieux. Il faut aussi penser en fonction de l’équipe. »

La belle histoire de Francis Bérubé

TROIS-RIVIÈRES | Pilote de rallye et mécanicien, Francis Bérubé n’aurait jamais pensé un jour se lier d’amitié avec un champion du monde.

Depuis quatre ans, il est associé à Petter Solberg, qui se fait un devoir de faire appel à ses services à l’occasion du Grand Prix de Trois-Rivières.

« En 2014, rappelle Bérubé, j’ai proposé de donner un coup de main à son équipe. Un de ses mécanos transportait des pneus et je lui ai offert tout bonnement mon aide. Tout a déboulé par la suite. Nous sommes devenus de bons amis.

« En 2015, ils m’ont rappelé, poursuit-il. D’autant qu’il leur manquait quelqu’un. Aujourd’hui, je me sens intégré à l’équipe. »

Chef d’équipe

Ce partenariat a pris une autre tournure en 2017 quand Petter l’a contacté au cours de l’hiver.

« Il m’a demandé de trouver une voiture pour faire courir son fils au Championnat CXE à Trois-Rivières. Ce que j’ai réussi. On a contacté l’équipe Test Racing et l’entente a été finalisée. »

Bérubé prend du galon dans l’entourage des Solberg. C’est en effet un rôle de chef d’équipe qui a été confié en fin de semaine à Oliver, et ce, pour la première fois.

« Nous devons procéder à quelques ajustements parce que cette voiture, une Subaru Impreza WRX Sti, est d’abord conçue pour la discipline du rallye.

« Oliver nous facilite la tâche, indique Bérubé. Il est doué comme son père. Ses chronos ne varient pas beaucoup, il est très constant. Il ne commet pas d’erreurs.

« L’adaptation n’est pourtant pas facile puisqu’il est très petit. Il a fallu remonter le siège et rapprocher le volant. »

« Ce qui m’impressionne, c’est sa qualité de metteur au point et sa facilité à trouver des solutions pour améliorer les performances de sa voiture. »

Somme toute, il a hérité des gènes de son père.

« Le fruit n’est pas tombé loin de l’arbre », a conclu Bérubé.