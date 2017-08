Un retour en enfance

C’est sous un soleil de plomb que le Belge David Goffin et le Canadien Brayden Schnur ont donné le coup d’envoi de la sixième mini Coupe Rogers, jeudi matin, à l’Esplanade du Parc olympique.

Ce tournoi, qui se déroulera en fin de semaine dans l’est de Montréal, regroupera plus de 180 joueurs (élite et récréatif) âgés de 5 à 12 ans.

Les champions de chaque catégorie seront honorés lundi soir sur le court central du Stade Uniprix.

« Le rôle premier de la mini coupe Rogers est de promouvoir la pratique de notre sport, a mentionné le patron de l’organisme, Eugène Lapierre. Je crois qu’on atteint notre objectif avec ce tournoi. »

Goffin et Schnur ont adressé quelques mots à la cinquantaine de jeunes qui étaient sur place pour l’occasion. Par la suite, ils n’ont pas hésité à échanger quelques balles avec eux.

De bons souvenirs

« Ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs, a souligné David Goffin qui est classé 13e au monde. Quand j’étais tout enfant, j’évoluais sur de petits terrains comme ceux-là en Belgique.

« Le mini tennis peut t’aider à développer ta technique avant de passer sur les grands terrains. C’est un beau passage. »

Il a livré un message spécial dans le contexte sportif de 2017.

« Je leur dis d’avoir du plaisir à tous les instants, a ajouté Goffin. Pour ma part, il n’y a pas un seul moment où je me dis que je vais au boulot le matin. J’aime toujours autant être sur le terrain et je suis heureux quand je m’y retrouve. »

Du côté de Schnur, il avait une anecdote qui démontre qu’il faut de la persévérance pour percer dans le tennis professionnel, et ce, dès les premiers coups de raquette.

Au camp d’été

« J’avais sept ans quand j’ai sauté sur le terrain pour la première fois. C’était à l’occasion d’un camp d’été, a souligné l’athlète de 22 ans. À ce moment-là, on m’avait dit que je n’avais aucun potentiel et j’ai abandonné.

« Deux ans plus tard, j’ai renoué avec le tennis au même camp. Toutefois, l’entraîneur avait changé son opinion à mon endroit et il m’a dit que je pourrais percer dans ce sport. »

Une carte cachée ?

À moins d’une surprise, Schnur et Goffin devraient avoir des semaines diamétralement opposées. Le Canadien, qui s’est incliné en demi-finale du tournoi de Granby il y a quelques jours, sera en mode apprentissage.

Quant à Goffin, il pourrait profiter des absences de Novak Djokovic, Andy Murray, Marin Cilic et Stan Wawrinka pour faire un bout de chemin. Eugène Lapierre n’hésite pas à dire que le Belge pourrait être une carte cachée.

Toutefois, le principal intéressé est réservé lorsqu’il est question de ses objectifs à Montréal. Et la raison est simple.

« J’ai réussi à effectuer mon retour à temps pour les tournois préparatoires avant les Internationaux des États-Unis, a souligné Goffin. Par contre, je n’ai pas beaucoup de repères sur la surface dure.

« Ma blessure à la cheville gauche est chose du passé. J’espère qu’elle va tenir le coup lors de mes premiers entraînements et des matchs. C’est donc difficile de me fixer des objectifs, mais je souhaite retrouver mon meilleur tennis au plus vite. »