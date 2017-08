12 choses incroyables qui se sont passées durant la première journée d’Osheaga

Les festivités d’Osheaga sont officiellement lancées. Encore une fois cette année, des milliers d’amateurs de musique se sont donné rendez-vous au parc Jean-Drapeau pour lâcher leur fou.

Mais cette année, les festivaliers ont vécu une panoplie d’émotions fortes durant la première journée... Disons que le weekend commence intensément.

Si vous ne faisiez pas partie de la foule, voici tout ce que vous devez savoir sur la première journée d’Osheaga.

1. Solange annule à la dernière seconde son spectacle

La célèbre sœur de Beyoncé devrait donner une performance samedi en soirée. Les organisateurs du festival ont toutefois annoncé tôt vendredi matin que la chanteuse ne participerait pas au spectacle. Plusieurs festivaliers ont été bien déçus d’apprendre la nouvelle.

2. Un chanteur en béquilles

Pour certains artistes, peu importe les embûches, «The Show Must Go On»! C’est probablement le mantra du chanteur du groupe Barns Courtney qui est monté sur scène malgré son plâtre à la jambe.

Une publication partagée par Barns Courtney (@barnscourtney) le 28 Juil. 2017 à 22h02 PDT

«If pirates can do it, I can do it!» a-t-il lancé entre deux chansons.

3. Les spectacles ont été temporairement suspendus

Décidément, vendredi fut une journée éprouvante pour les festivaliers qui après avoir appris l’annulation du show de Solange ont dû passer une bonne heure à l’abri de la tempête. Pendant ce temps, pas de musique.

Une publication partagée par Lune (@lunelunelu) le 4 Août 2017 à 12h45 PDT

4. De La Soul et No Name annulent leur performance

En raison de la forte pluie, certains spectacles ont dû être annulés. C’est finalement les performances de De La Soul et de No Name qui ont été canceller. Une bien mauvaise nouvelle pour les fans.

À cause de problèmes de transport imprévus, @WeAreDeLaSoul et @noname doivent annuler leur présence au festival. #osheaga2017 — OSHEAGA (@osheaga) August 4, 2017

5. Les festivaliers ont prouvé qu’ils n’étaient pas faits en chocolat

Armés de leurs plus beaux ponchos, les festivaliers n’ont pas hésité à continuer la fête malgré l’arrêt temporaire des spectacles et la pluie intense.

Pour voir Tove Lo, certains ont même accepté d’avoir les pieds complètement recouverts d’eau et de boue.

6. Geoffroy monte sur scène 20 minutes plus tard

L’ex-candidat de La Voix, qui devait monter sur scène à 17h15, a finalement commencé son spectacle 20 minutes plus tard. Après avoir fait de nombreuses excuses au public, le chanteur a dû écourter sa performance pour faire place à l’artiste suivant. Avant de quitter, il a offert à la foule de voter pour savoir quelle serait la dernière chanson de son spectacle. Coastline ou Sleeping On My Own? C’est finalement Sleeping On My Own qui l’a emporté.

7. The Shins chante American Girl

Le célèbre groupe The Shins a donné une performance à couper le souffle. Le groupe a d’ailleurs choisi de terminer sa prestation avec une reprise de la populaire chanson American Girl de Tom Petty. Un beau moment qui devait ressembler à ceci:

8. L’ensemble de pluie de Tove Lo épate

En plus d’avoir complètement ensorcelé la foule avec sa prestation dynamique, Tove Lo est entré sur scène vêtue d’un ensemble de pluie à faire tourner les têtes.

La chanteuse a d’ailleurs choisi de faire son set les pieds nus pour éviter de tomber sur scène à cause de la pluie. Un beau moment!

9. Les festivaliers osent le look dénudé

Tous les ans, les festivaliers réussissent à nous épater avec leur look de plus en plus extravagant. Cette année, les vêtements transparents avaient définitivement la cote, comme vous pouvez le voir...

Pour voir les autres looks c'est par ici.

10. Milky Chance charme la foule

Le groupe originaire d’Allemagne a définitivement charmé la foule qui s’étaient donné rendez-vous ce vendredi en fin d’après-midi. Le duo a d’ailleurs interprété ses nombreux succès, au plus grand plaisir des spectateurs qui semblaient tout sourire.

Une publication partagée par Milky Chance (@milkychance_official) le 24 Juil. 2017 à 15h05 PDT

11. Tout le monde sous la pluie pour MGMT

Après une petite pause de pluie, les festivaliers ont eu droit à une véritable douche lors de la prestation du groupe MGMT sur l’une des scènes principales. L’ambiance y était toutefois complètement survoltée!

12. Lorde fini bien la journée

La chanteuse Lorde avait le mandat de terminer cette première journée de festivités. La jeune femme est montée sur scène avec une assurance folle et a interprété ses meilleurs succès dont sa plus récente chanson Green Light. Un moment inoubliable!