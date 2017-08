Brandon Prust obtient un essai avec les Kings

L'attaquant Brandon Prust aura une autre occasion de percer la formation d'une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH), car il a obtenu un essai professionnel avec les Kings de Los Angeles au cours des derniers jours.

C’est ce que le vétéran a précisé à la chaîne TVA Sports vendredi. L'ancien du Canadien de Montréal se présentera à leur camp d'entraînement en septembre, lui qui vient de se marier à London avec l'animatrice montréalaise Maripier Morin.

La saison dernière, l'Ontarien de 33 ans a reçu une invitation au camp des Maple Leafs de Toronto, mais il a été incapable de se tailler un poste sous les ordres de l’entraîneur-chef Mike Babcock, qui dispose de plusieurs bons jeunes joueurs.

Prust a donc accepté une offre des Ice Tigers de Nuremberg, dans la ligue élite allemande. En 29 rencontres en Allemagne, il a récolté trois buts et cinq mentions d’aide en 29 parties, puis a ajouté six points en 11 matchs éliminatoires.

La dernière campagne de Prust dans la LNH remonte à 2015-2016, lorsqu'il portait les couleurs des Canucks de Vancouver, auxquels le Canadien l'avait échangé pendant l'entre-saison.

En 486 rencontres dans la LNH avec les Flames de Calgary, les Rangers de New York, Montréal et Vancouver, Prust revendique 40 buts et 75 aides pour 115 points et 1036 minutes de punition.