De grosses pointures attendues à Cap-Rouge

Le club de golf de Cap-Rouge recevra l’élite du golf canadien à partir de lundi, puisque neuf des dix premiers golfeurs au classement du Circuit Canada Pro Tour (CCPT) prendront part à la Classique Bâton Rouge, tout comme le vétéran David Morland IV, qui compte 120 tournois de la PGA derrière la cravate.

Morland IV prend actuellement part aux tournois du CCPT afin de retrouver la forme dans le but de tenter sa chance sur le circuit des Champions de la PGA. Le golfeur canadien a connu une belle carrière professionnelle, réussissant à trois reprises à terminer dans le top-10 de tournois de la PGA. Il a aussi remporté deux événements du circuit Web.com, l’antichambre de la PGA.

Grave accident

En 2011, un accident de voiture l’a tenu à l’écart du jeu pour plus de trois ans.

« Il n’est plus affilié, donc il a décidé de venir jouer les tournois du Circuit Canada Pro Tour, car ça lui permettait de revenir trouver la forme tout en évoluant pour des bourses intéressantes. Son but est de tenter sa chance sur le circuit des Champions », explique le président de ce circuit, Jean Trudeau.

Âgé de 48 ans, il lui reste donc un peu plus d’une année avant d’être admissible à ce circuit réunissant les meilleurs golfeurs de 50 ans et plus sur la planète.

Morland IV a, jusqu’à présent, participé à deux tournois du CCPT cette année. Il a terminé à égalité au 22e rang lors du Challenge Desjardins présenté au National Pines Golf Club à Innisfil en Ontario puis, récemment, il s’est classé 11e à l’Omnium du Québec Canam disputé sur les allées du club de golf de Saint-Georges.

Lévesque, Michaud et Cie

Morland IV aura fort à faire s’il désire remporter la Classique Bâton Rouge puisque la majorité des meilleurs joueurs du Circuit Canada Pro Tour seront aussi en action pour cet événement de 36 trous présenté mardi et mercredi.

En fait, le Montréalais Beon Yeong Lee sera le seul golfeur figurant sur le top-10 du classement du CCPT à ne pas participer au tournoi de Cap-Rouge, puisqu’il participera plutôt à un tournoi du circuit Mackenzie – PGA Tour Canada.

C’est donc dire que le meneur au classement, l’Ontarien Stephane Dubois, sera en action tout comme le vainqueur de l’Omnium du Québec, Marc-Étienne Bussières, qui vient au deuxième rang à seulement 20 points de Dubois. Sonny Michaud (3e), Dave Lévesque (4e) et Jean-Philip Cornellier (7e) seront sur place, tout comme le favori local et affilié au club de Cap-Rouge, Pierre-Alexandre Bédard.

À noter qu’une ronde pro-am aura lieu lundi.