Des vacances en Gaspésie

Originaire de la Gaspésie, la comédienne Sandra Dumaresq partage, presque tous les étés, son amour de son bout de pays avec ses deux enfants, Léo, 14 ans, et Béatrice, 7 ans.

« Je suis une Gaspésienne dans le sang et, bien sûr, amener mes enfants dans la famille est une richesse. On jardine, on cueille des noisettes et des fraises. On va aussi à la pêche à la morue avec grand-papa. Mes enfants préfèrent ­davantage la campagne. Maintenant que Léo est un adolescent, il préfère la campagne avec des amis que la ville avec des amis », raconte la comédienne, croisée sur le tapis rouge du film Le Problème d’infiltration mercredi dernier.

Son fils à Séoul

Christian Bégin revient d’un voyage à Séoul, en Corée du Sud, où il est allé rendre visite à son fils Théophile, âgé de 24 ans, qui y vit maintenant depuis six mois. « Je viens de revenir, il y a une dizaine de jours. Mon fils étudie à Séoul et il m’a fait découvrir la vie des gens là-bas comme un vrai Coréen. Cela faisait six mois que je ne l’avais pas vu, mais il va super bien. Séoul, c’est déroutant ! C’est quand même la troisième plus grosse mégapole au monde. C’est donc le chaos. C’était un très beau voyage », raconte l’animateur de l’émission Y’a du monde à messe, à la première du film Le Problème d’infiltration mercredi dernier.