Le frère de l’autre

Nicolas Hamilton n’a jamais couru en Rallycross, mais quand l’invitation des organisateurs du Grand Prix de Trois-Rivières lui est parvenue, il n’a pas hésité.

« C’est un nouveau défi pour moi, a dit le frère de Lewis, triple champion du monde de F1, en entrevue au Journal. Je n’ai aucune attente que celle de vouloir m’amuser », a indiqué Nicolas, âgé de 25 ans.

Atteint d’une infirmité motrice cérébrale, il a su déjouer tous les pronostics. « On m’a déjà dit, en grandissant, que je ne pourrai jamais marcher et encore moins conduire une voiture. Alors, vous avez ici la preuve du contraire. » Son handicap est néanmoins visible dans sa démarche et quand il doit, non sans un effort soutenu et avec de l’aide, entrer dans son bolide et s’en extirper, dans la catégorie « côte à côte ».

Hamilton aura la lourde tâche d’affronter ce week-end des pilotes de renom tels Marc-Antoine Camirand, Andrew Ranger et Simon Dubé, tous des candidats logiques à la victoire.