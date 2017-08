Le moment de colmater les brèches

Le calme avant la tempête, peut-on croire ? Pas nécessairement.

C’est la période de l’année où les directeurs généraux s’accordent quelques semaines de répit sans pour autant oublier les défis que les attendent dans les prochains mois.

C’est également la période de l’année où ils tentent à tout prix d’éviter l’arbitrage, sachant très bien qu’ils n’auront pas souvent le dernier mot. Vous pouvez consulter la liste des joueurs qui avaient le droit de présenter leur dossier devant un arbitre pour réaliser qu’ils sont peu nombreux, la plupart ayant signé des ententes avant la date de leur comparution.

Dans les faits, on se retrouve au même point qu’il y a trois semaines alors que le marché des joueurs autonomes a pratiquement fermé ses portes. Les directeurs généraux sont retournés à la table à dessin et ils devront maintenant trouver d’autres moyens pour améliorer leur formation, tout au moins, lui donner les ressources pour affronter une compétition de plus en plus intense.

Quand Marc Bergevin dit que le plus important c’est d’obtenir une qualification aux séries éliminatoires, il a parfaitement raison. En faisant un rapide tour d’horizon des équipes de l’Association de l’Est, particulièrement celles de la division Atlantique, il faudra que les pièces du casse-tête tombent en place pour participer au tournoi printanier.

Dossiers chauds

Raison de plus pour laquelle le mois d’août pourrait réserver des surprises, parce qu’il y a toujours des dossiers chauds, des dossiers qui n’ont toujours pas été résolus. Je pense entre autres à Matt Duchene. John Tavares n’a toujours pas signé une nouvelle entente avec les Islanders de New York. On croyait que Leon Draisaitl obtiendrait une offre hostile, mais ce n’est pas le cas, les Oilers ayant indiqué qu’ils allaient égaler l’offre faite à leur joueur étoile. Les représentants de Draisaitl doivent arborer un large sourire en étudiant le contrat de Ryan Johansen, des Predators.

Jaromir Jagr attend toujours qu’on lui fasse signe.

Jarome Iginla est disponible.

Et on parle de Shane Doan comme Monsieur Canada. Sérieusement, à 40 ans, peut-il être d’un précieux secours pour l’équipe olympique du Canada ?

La défense du CH

Entre-temps, Marc Bergevin a-t-il un plan pour donner plus de lustre à sa brigade défensive ou croit-il qu’il a les éléments en place pour combler le départ d’Andrei Markov ? Bergevin, qui a toujours insisté que la défense et le gardien sont les éléments les plus importants pour bâtir son équipe, a, au fil des dernières années, échangé P.K. Subban, Nathan Beaulieu, deux joueurs qui représentaient l’avenir de la formation. Il est un directeur général téméraire et c’est pourquoi, dans les coulisses de la ligue, on pense qu’il prépare un coup intéressant.

Mais trouvera-t-il le bon partenaire ?

Pourquoi un échange ?

Au cours des derniers jours, les réseaux sociaux avançaient que les équipes intéressées à Alex Galchenyuk, maintenant qu’il a signé une entente avec le CH, étaient plus nombreuses.

Mais pourquoi échanger Galchenyuk ?

Pour Matt Duchene ? On va établir tout de suite que le joueur de l’Avalanche a récolté moins de points que Galchenyuk l’an dernier. On va aussi préciser qu’il n’est pas un joueur de centre numéro un. Que le prix exigé par Joe Sakic a passablement refroidi ses homologues.

Oublions Draisaitl.

Reste Tavares. Les Islanders ne peuvent pas se dissocier de Tavares. C’est l’image de la concession comme l’est et le sera Stamkos avec le Lightning. Les conseillers de Tavares ont toutes les cartes dans leurs mains. Ils peuvent emprunter la même route que celle de Stamkosm, il y a deux ans, quand il décida après la dernière année de son entente de demeurer à Tampa. Garth Snow peut également copier la stratégie de Steve Yzerman : Tavares demeurant avec les Islanders pendant toute la dernière saison de la présente entente.

Cependant, les Islanders n’ont pas une équipe aussi solide que le Lightning, l’arrivée de Jordan Eberle va donner un peu plus de profondeur en attaque, mais ils demeurent une équipe vulnérable dans la division Métropolitaine. C’est là que ça devient intéressant. Snow, comme c’est sans doute le cas présentement, est inondé d’appels. On veut savoir, chez ses homologues, s’il y a une fenêtre ouverte à la négociation.

Pour le moment, on en doute.

Deuxième semaine du mois d’août, c’est le retour au quotidien du hockey. C’est la consultation, c’est l’évaluation, c’est la recherche d’une aubaine qui pourrait changer une équipe.

Un guerrier

À 37 ans, après avoir inscrit 18 buts et récolté 24 mentions d’aide pour 42 points, on aurait pensé que Mike Fisher poursuivrait l’aventure.

David Poile, son patron, savait que son capitaine était pour accrocher son équipement, ce qui explique l’embauche de Nick Bonino, ex-joueur de centre des Penguins de Pittsburgh.

Sauf que Bonino n’est pas un joueur aussi polyvalent que Fisher. Ce n’est pas le même style du tout. Fisher était capable de remplir toutes les missions. Il n’était pas une grande menace en attaque, mais il trouvait toujours un moyen pour contribuer aux succès de son équipe.

Pendant les séries éliminatoires, on lui a confié plusieurs missions, notamment celle de surveiller de près Evgeni Malkin et Sidney Crosby.

Épuisé

S’il a décidé de prendre sa retraite, c’est que son style combatif l’oblige à le faire. Il a sans doute réalisé que ses ressources ont diminué et qu’il aurait de la difficulté à apporter une solide contribution à sa formation.

Tout au cours de sa carrière, il a réalisé les défis qu’on lui a confiés. Il a atteint la finale de la Coupe Stanley en deux occasions, une fois avec les Sénateurs et l’an dernier avec les Predators. Il a été un solide un leader avec Nashville.

Un joueur qui a joué avec détermination... et surtout avec beaucoup de passion.