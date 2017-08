Les Astros dominants

Les releveurs des Jays Matt Dermody et Mike Bolsinger ont connu des moments difficiles sur la butte, lors de la quatrième manche. Dermody a tout d’abord alloué deux points et autant de coups sûrs, tandis que son successeur a permis quatre points, autant de frappes en lieu sûr et trois buts sur balles. Les deux lanceurs n’ont œuvré que pendant un tiers de manche, avant d'aller aux douches.

Cesar Valdez (1-1), qui a entamé le match au monticule, n’a pas fait mieux, concédant six points, six coups sûrs et deux passes gratuites en trois manches et un tiers.