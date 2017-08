L’heure des retrouvailles

On ne le croira pas tant qu’il n’aura pas frappé une première balle sur le court central du stade Uniprix, mais il semble que Roger Federer sera du prochain tournoi de la Coupe Rogers, qui se met en branle lundi.

Le légendaire joueur suisse profitera d’ailleurs d’un premier arrêt à Montréal depuis 2011 afin d’y célébrer son 36e anniversaire de naissance, mardi.

Pour diverses raisons, l’homme aux 19 titres du Grand Chelem fait souvent l’impasse sur le tournoi de la Coupe Rogers lorsque celui-ci est présenté à Montréal, c’est-à-dire à tous les deux ans.

Il y a participé plus souvent à Toronto, remportant le titre en 2004 et en 2006. Pour Federer, deux victoires à un même tournoi ne constituent cependant pas un exploit. Rappelons qu’il a tout de même remporté Wimbledon huit fois de même que les Internationaux d’Australie et des États-Unis cinq fois chacun.

Même si, historiquement, Federer n’a pas été à son meilleur au Canada, cette année risque d’être différente. Il a retrouvé l’élan des beaux jours en 2017 et deux des membres du fameux « Big Four », Novak Djokovic et Andy Murray, n’y seront pas.

Pour les organisateurs, les commanditaires, les télédiffuseurs et les partisans, la simple présence de Federer à Montréal vient déjà assurer un certain succès à l’événement avant même le tirage au sort.

Ajoutez à cela la présence des Rafael Nadal, Milos Raonic et compagnie et les amateurs de tennis montréalais devraient avoir droit à une semaine bien remplie.

Du côté de Toronto, en l’absence de grosses pointures comme Serena Williams et Maria Sharapova, le succès du volet féminin du tournoi dépendra grandement des performances d’Eugenie Bouchard.

À tout le moins, les organisateurs n’auront pas à répondre sans cesse aux questions des journalistes entourant leur décision d’octroyer une invitation à Sharapova, elle qui est de retour sur le circuit de la WTA après avoir purgé une suspension pour dopage.

Officiellement, les matchs du tableau principal débutent lundi à 11 h sur les ondes des diffuseurs officiels, TVA Sports et Sportsnet. TVA Sports amorce d’ailleurs les festivités aujourd’hui avec la diffusion, à 16 h, du tirage au sort.

Nouveaux joueurs

Puisqu’il est question de tennis, l’attribution récente des droits de diffusion des tournois du circuit de l’ATP au géant du commerce en ligne Amazon pour le marché du Royaume-Uni vient nous rappeler que le milieu télévisuel est en pleine mutation.

Voyant un potentiel de réaliser des profits intéressants, de nouveaux joueurs comme Amazon, Netflix, Google et Twitter lorgnent maintenant les propriétés sportives, qui logeaient jusqu’à tout récemment chez les chaînes de télé généralistes et les chaînes sportives spécialisées.

Le service de diffusion en continu (streaming) Amazon Prime a donc soutiré ces droits à la chaîne britannique Sky. L’entente entrera en vigueur en 2019.

Il faudra s’y faire, puisque la présence de ces nouveaux médias ne fera que s’amplifier. À compter de cette année, Amazon diffusera une dizaine de matchs du jeudi soir de la Ligue nationale de football, la propriété sportive la plus lucrative et la plus prestigieuse aux États-Unis.

Les tweets de la semaine...