L’Italie avec leur fille

Le Colisée de Rome a beau être l’une des sept merveilles du monde, il ne plaît pas à tous. Bianca Gervais et Sébastien Diaz, qui reviennent d’un voyage en Italie avec leur fille, Liv, âgée de trois ans, en savent quelque chose.

« Je ne suggère pas le Colisée de Rome avec des enfants, dans une telle chaleur. Notre fille a résumé en disant que c’était un château brisé, que ce n’était pas beau et qu’elle voulait partir », raconte, en riant, Bianca Gervais, rencontrée sur le tapis rouge de la série Terreur 404, dans le cadre du Festival international de films Fantasia, lundi dernier. Toutefois, le style de vie à l’italienne a permis au couple de profiter pleinement des vacances familiales.« L’Italie est vraiment bébé friendly. C’est un pays parfait pour les enfants. On s’est arrêtés dans un bar où l’on a vu une nonna [grand-mère] avec les enfants qui courraient avec un chien en dessous des tables. On sentait que les enfants avaient toujours leur place », ajoute Sébastien Diaz.