Osheaga est lancé dans l’eau

« Eau-sheaga ». C’est de cette façon que l’on aurait pu renommer la première journée du 12e festival Osheaga, hier. Soumis à une météo constamment changeante, alternant entre les orages et le soleil, l’événement a heureusement pu se dérouler sans que trop de concerts en aient écopé.

Tout avait pourtant si bien commencé. Lors du concert du groupe québécois Vulvets (voir autre texte), sur le coup de 13 h 15, le soleil plombant sur l’île Notre-Dame était chaud et les festivaliers cherchaient déjà les points d’ombre.

Mais un peu plus d’une heure plus tard, tout s’est gâché. Les nuages ont assombri le ciel et la pluie s’est mise de la partie. C’est lors de l’apparition de certains éclairs que les organisateurs ont décidé d’arrêter tous les concerts en cours.

Les festivaliers, dont la majorité était affublée d’imperméables, ponchos ou parapluies, se cherchaient alors des endroits pour se mettre à l’abri.

Jamais vu

Durant ce premier déluge, il fallait voir les employés du promoteur de l’événement, evenko, courir de tous bords, talkie-walkie ou cellulaire à la main.

Porte-parole d’evenko, Christine Montreuil a dit au Journal que l’équipe du festival était en constante communication avec une personne d’Environnement Canada, postée dans une tour au parc Jean-Drapeau, qui lui disait les prévisions satellites.

« Ici au parc, c’est comme un microsystème, dit-elle. Mais de mémoire, nous n’avons jamais eu d’orage violent durant Osheaga avant aujourd’hui. »

Le festival a souvent connu des averses dans le passé, mais rarement les intempéries ont chamboulé l’horaire.

Annulation

Le Canadien Andy Shauf, qui n’avait joué que deux chansons, est celui qui a le plus écopé hier, son concert étant tout simplement annulé. Les membres de BadBadNotGood, eux, ont pu remettre leur concert un peu plus tard dans l’après-midi.

D’autres spectacles, comme ceux de London Grammar, Glass Animals et The Shins, ont été écourtés d’au moins une dizaine de minutes chacun. En après-midi, evenko a aussi annoncé que les prestations de Noname et de De La Soul étaient annulés, « pour des raisons de transport ».

Hier, la météo a été un facteur important durant la quasi-totalité de la journée. Une fois le premier orage passé, le soleil est sorti des nuages et a réchauffé momentanément les festivaliers détrempés.

Mais les averses sont revenues en fin d’après-midi, puis en début de soirée, durant le concert de MGMT sur la scène principale.

Le site est demeuré en relativement bon état, evenko ayant eu la bonne idée de recouvrir le sol d’un faux gazon. Reste maintenant à voir quel genre de journée auront les festivaliers aujourd’hui.

Aujourd’hui

Muse

(21 h 20, scène de la Rivière)

Major Lazer

(20 h 20, scène de la Montagne)

Danny Brown

(17 h 40, scène Verte)

Liam Gallagher

(16 h 55, scène de la Montagne)

George Ezra

(16 h 10, scène de la Rivière)

De bons concerts malgré le mauvais temps

Même si la pluie aura grandement marqué cette première journée d’Osheaga, les concerts que les festivaliers ont pu attraper, entre deux averses, se sont avérés très bons.

En milieu d’après-midi, le groupe du Nouveau-Mexique The Shins a essayé de mettre un peu de soleil dans la journée des spectateurs. Les musiciens ont pigé dans leurs différents albums, proposant notamment quelques pièces de leur récent opus, Heartworms.

À la scène Verte, la nouvelle sensation américaine Car Seat Headrest a interprété les chansons indie rock de son excellent Teens of Denial. Les amateurs semblaient malheureusement un peu trop détrempés par l’averse récente pour porter attention à la prestation.

Alors que le groupe écossais Belle and Sebastian proposait sa musique mélancolique sur la scène de la Vallée, la jeune Maggie Rogers se produisait devant une foule plutôt dense sur la scène des Arbres.

La jeune femme de 22 ans qui a connu un succès viral avec sa pièce Alaska, semblait sincèrement émue de l’accueil reçu par les festivaliers.

« Vous êtes le meilleur public que nous ayons eu de toute la tournée », a-t-elle lancé.

Dynamique Justice

En soirée, les groupes MGMT et Justice se sont succédé sur les deux scènes principales. Le premier a interprété son rock psychédélique sous une violente averse. Même si son nouvel album paraîtra plus tard cette année, MGMT a fait plaisir à ses admirateurs en pigeant dans son ancien matériel, notamment avec les accrocheuses Kids et Time to Pretend.

Justice a aussi offert une puissante prestation, avec sa musique électronique hyper rythmée. Les pièces de son premier album de 2007 ont été particulièrement bien reçues.

Clin d’œil

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Au moment d’écrire ces lignes, la jeune Néo-Zélandaise Lorde venait tout juste de monter sur scène. Celle qui avait livré un concert électrisant à Osheaga en 2014 venait défendre son nouvel album, Melodrama.

C’est avec un parapluie que la chanteuse a amorcé la première chanson, avant de le mettre de côté au deuxième morceau. Un joli clin d’œil à la journée très pluvieuse.

Vulvets un nom qui fait réagir

Groupe québécois féminin, Vulvets ne passe pas inaperçu avec son nom qui suscite la curiosité. Les quatre musiciennes ouvraient Osheaga hier. Le Journal les a rencontrées.

Elles ont choisi leur nom un peu pour rire, il y a deux ans. Depuis, les membres des Vulvets ne cessent de recevoir des réactions partout sur leur passage.

« Le nom fait réagir beaucoup plus que ce à quoi on aurait pu penser », dit Isabelle Ouimet, bassiste du groupe. « Les gars disent notre nom à l’anglaise, car ils ne sont pas à l’aise de dire “vulve” », ajoute Dorothée Parent-Roy, guitariste.

Même si elles font du rock garage, les quatre Vulvets se plaisent à dire que leur style musical est du « plotte-surf ». « Ça aussi, ça fait réagir ! » lance Dorothée en riant.

Photo Raphaël Gendron-Martin

Elles qui n’en étaient qu’à leur 18e concert en carrière hier, les quatre Vulvets ont pu participer à Osheaga grâce à un prix remporté aux Francouvertes. Les musiciennes devraient travailler sur leur premier album au mois d’août.

Il y a quelques semaines, un débat a été lancé à propos du manque de femmes dans la programmation de certains festivals. Isabelle Ouimet, qui travaille à la programmation de Coup de cœur francophone, s’est sentie interpellée.

Pas des féministes

« Je me suis rendu compte que c’est toute la culture de l’industrie qui est comme ça. C’est à nous de changer les choses comme femmes. »

Les Vulvets se gardent bien d’être vues comme un groupe féministe. « Je pense qu’on est toutes des héritières du féminisme, mais on ne prend pas ce drapeau-là », dit Dorothée.

« Être quatre filles en partant, ça donne le ton, ajoute-t-elle. Le nom du groupe est aussi une affirmation. Après ça, on ne veut pas faire des discours politiques entre nos chansons. On fait des tounes d’amour dans un style garage. Les gens se foutent un peu des paroles [rires]. »