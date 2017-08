P.K. Subban à Montréal les 28 et 29 août

Le défenseur des Predators de Nashville P.K. Subban supervisera une clinique de hockey à l’intention de jeunes joueurs montréalais les 28 et 29 août au Sportplexe de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

L’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal sera d’ailleurs accompagné de son père Karl, qui livrera un discours de motivation. Les profits de cette clinique iront à la fondation parrainée par le célèbre patineur pour venir en aide aux enfants malades.

En septembre 2015, il s’était engagé à remettre annuellement à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants 10 millions $ pendant sept ans.

Malgré la transaction l’ayant envoyé au Tennessee le 29 juin 2016, Subban a gardé des liens avec la métropole québécoise. Il a notamment animé un gala du Just For Laughs Festival l’été dernier et a fait l’objet d’un accueil chaleureux au cours de son premier match au Centre Bell dans l’uniforme des Predators, le 2 mars.