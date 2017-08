Premier rôle dans un film d’horreur

La comédienne Martine Francke est complètement sortie de sa zone de confort en jouant le rôle ­d’Armande, une propriétaire d’auberge, dans ­Terreur 404, une web-série ­d’horreur. « J’ai tellement aimé ça ! J’ai été dans une avenue que je n’ai jamais connue auparavant et c’était vraiment rock’n’ roll. C’était tellement sombre. Cette espèce de personnage à la Misery de Stephen King m’a fait peur. En fait, je me faisais peur et je ne me reconnaissais pas ! Il y a tout plein de rebondissements et j’ai juste le goût de continuer », a-t-elle confié lors du tapis rouge de la série réalisée par Sébastien Diaz et présentée à l’Université Concordia, lundi dernier.