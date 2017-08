«Un circuit unique qui ne pardonne pas»

TROIS-RIVIÈRES | La scène est quand même cocasse, voire irréaliste. Sébastien Loeb, véritable légende de la course automobile, s’est improvisé au poste de quart en acceptant les remises de Luc Brodeur-Jourdain, vendredi après-midi sur un terrain de football à Trois-Rivières.

Le centre pourra se vanter d’avoir remis un ballon de football à quelques reprises à nul autre qu’un nonuple champion du monde du rallye. Quand même.

Une dizaine de pilotes de Rallycross et trois joueurs des Alouettes (Boris Bede et B.J. Cunningham ont accompagné Brodeur-Jourdain) se sont déplacés à cette activité particulière que l’organisation montréalaise et celle du Grand Prix de Trois-Rivières souhaitaient organiser depuis quelques années.

Brodeur-Jourdain s’est fait entraîneur offensif auprès de ces pilotes professionnels qui ne connaissent rien de son sport et qui n’ont probablement jamais vu un match de la Ligue canadienne de football.

« Autant ils sont en terrain complètement inconnu, autant je le suis moi aussi, a relaté Brodeur-Jourdain. Je suis très peu familier avec le sport automobile. Les moteurs, les ajustements et l’aérodynamique, j’ai tout à apprendre.

« Je me souviens néanmoins d’avoir assisté à des courses quand j’étais jeune sur le circuit de Sanair avec mon grand-père Gilles Lussier. Je me rappelle le pilote Jean-Paul Cabana. Je m’y suis un peu plus intéressé, comme beaucoup de monde, quand Jacques Villeneuve a gagné [en 1997] son championnat du monde en F1. »

Des murs intimidants

Loeb, lui, a apprécié ces moments de détente avant de prendre part, dès samedi, et ce, pour la deuxième année consécutive, au Grand Prix de Trois-Rivières.

Le pilote de 43 ans, membre de l’écurie Peugeot-Hansen, est au nombre des 20 engagés à cette huitième étape du Championnat du monde de Rallycross, dont la finale sera disputée dimanche en Mauricie.

« J’ai bien aimé cette ville l’an dernier, a-t-il indiqué en entrevue au Journal. L’ambiance est festive. Maintenant, j’ai hâte de voir comment vont se comporter nos voitures. C’est un circuit unique qui, par ses murs, ne pardonne pas les erreurs. »

Loeb et ses deux coéquipiers suédois, Tim et Kevin Hansen, en auront plein les bras contre les Volkswagen Polo de Johan Kristoffersson, un autre Suédois, et le Norvégien Petter Solberg qui, dans l’ordre, occupent les deux premières places au classement cumulatif.

« Nous souhaitons encore combler les écarts avec Volkswagen, ce que nous avons réussi lors de notre dernière course », a indiqué Loeb qui, lors de la manche précédente, présentée le 30 juin à Holjes, en Suède, a accédé à son deuxième podium cette saison.

Pour la dernière fois ?

Est-ce la dernière présence de Loeb à Trois-Rivières ? Certaines dépêches en provenance d’Europe laissent croire qu’il pourrait se voir proposer un volant à temps plein au Championnat du monde des rallyes l’an prochain.

« Vous savez, il faut savoir interpréter les rumeurs, a-t-il répondu. Je suis actuellement en Rallycross et très heureux d’y être. Je peux toutefois vous confirmer que je vais effectuer des essais en rallye avec l’équipe Citroën à mon retour de Trois-Rivières. »

Loeb n’a pas piloté de façon régulière en rallye depuis 2012.