Un coup de foudre

Âgée de 29 ans, la miss météo de l’émission matinale Salut, Bonjour!, Joanie Gonthier, file toujours le parfait amour après sept ans aux côtés de son conjoint, Yannick Mondoux.

« Lorsqu’on s’est rencontrés, ce fut le coup de foudre. C’était instantané. Moins d’un an après notre rencontre, on a déménagé ensemble dans un tout petit appartement sans fenêtres à 500 dollars par mois dans Hochelaga ! Aujourd’hui, on s’est finalement acheté un condo dans le même quartier. On choisit de traverser la vie ensemble. On rit beaucoup, on est ouverts, on se dit tout. Je trouve parfois qu’on est deux gros imbéciles parce qu’on rit de tout et de rien », révèle l’animatrice rencontrée à l’ouverture officielle du magasin Saks OFF Fifth au Carrefour des Galeries d’Anjou jeudi dernier.