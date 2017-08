Un tableau difficile pour Eugenie Bouchard

La Québécoise Eugenie Bouchard aura fort à faire dès le deuxième tour, lors de la Coupe Rogers à Toronto, alors qu’elle pourrait croiser le fer avec l’Allemande Angelique Kerber.

Celle que l’on surnomme «Genie», classée au 73e rang de la WTA, devra néanmoins vaincre une joueuse qualifiée, lors de la première ronde.

Bouchard a disputé six matchs en carrière contre Kerber, qui sera troisième tête de série à Toronto, et elle a eu le dessus quatre fois. La Canadienne l’a notamment emporté en deux manches de 6-3 et 5-0 à Madrid, cette saison.

Bianca Vanessa Andreescu, qui a obtenu un laissez-passer de la part des organisateurs du tournoi, affrontera de son côté la Hongroise Timea Babos, 42e au monde, lors du premier tour. Il s’agira d’un premier match entre les deux joueuses.

Andreescu, 167e raquette mondiale, pourrait affronter Agnieszka Radwanska au deuxième tour. Elle se trouve dans la même portion de tableau que la première raquette mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova, qui pourrait être sur sa route en quart de finale.

Françoise Abanda disputera quant à elle son premier duel face à la Tchèque Lucie Safarova, 41e au monde.

Les Canadiennes Charlotte Robillard-Millette, Aleksandra Wozniak, Katherine Sebov, Carol Zhao, Carson Branstine et Gabriela Dabrowski pourraient obtenir une place au sein du tableau principal, puisqu’elles participeront au tournoi qualificatif, à titre de joueuses invitées.

Deux duels de première ronde mettront d’ailleurs aux prises deux concurrentes issues du tournoi de qualifications.

La Russe Maria Sharapova, qui avait également obtenu un laissez-passer, a pour sa part déclaré forfait, en raison d’une douleur au bras gauche. Elle n’a pas participé à l’événement canadien depuis 2014.

L’Américaine Serena Williams ne sera pas du tournoi, puisqu’elle enceinte de son premier enfant.

La chaîne TVA Sports est le diffuseur francophone officiel de la Coupe Rogers.