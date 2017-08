Des joailliers du Québec et de la Chine

Une extraordinaire aventure pour les maîtres et artisans joailliers de Chine et du Québec est couronnée par une exposition de leurs œuvres au Musée des maîtres et artisans du Québec. Grâce à un échange culturel international à l’École de joaillerie de Montréal, qui s’est effectué en deux volets, en Chine et au Québec, des étudiants et joailliers des deux pays ont pu partager leurs connaissances. L’expérience s’est conclue par la visite à Montréal de six jeunes joailliers de la ville de Nanjing et du professeur Zheng Jing qui ont été jumelés avec 6 étudiantes, des joailliers et des professeurs d’ici, pour un marathon de créativité qui a permis d’ajouter d’autres pièces à l’exposition.