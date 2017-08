Dunkerque: le courage et la trappe

Passionné d’histoire et de films de guerre, je n’ai pas encore été voir Dunkerque du réalisateur Christopher Nolan. Comme les avis sont unanimes ou presque, il me faudra a bien que je me déplace entre deux concerts. Quand j’ai su qu’un tournage était en préparation sur cette tragique opération de sauvetage (300, 000 soldats britanniques et alliés), j’ai donc commencé par lire le Dunkerque de l’historien britannique Joshua Levine qui fut conseiller technique pour cette mégaproduction. Loin d’être une novélisation du fil, ce récit historique s’adresse à tout un chacun. Pour comprendre le désarroi de troupes alliées, quand les Panzers divisions, du général allemand Heinz Guderian laminèrent les forces en présence.

De la dimension historique à l’épopée humaine



Plutôt que de nous livrer le récit d’une bataille à la manière du grand historien britannique John Keegan, Joshua Levine examine les pourquoi de cette défaite. Traçant un parallèle entre les mentalités allemandes, françaises et britanniques, il examine le degré de préparation et d’intention. Si l’armée française forte en hommes et matériel fut rapidement dépassée par les évènements, les prises de décisions du haut commandement de l’armée britannique, et du Royal Air Force relevèrent parfois d’un univers kafkaïen. Ayant sous- estimé, la puissance de feu et la vitesse de l’armée allemande (Blitzkrieg), les soldats, souvent mal entrainés ne pouvaient espérer pire sort, que la plage de Dunkerque.



Il faut évacuer

Comme le dira si bien Churchill : « la guerre ne se gagne pas avec des évacuations », il n’avait pas d’autres solutions. Avec la mise en place de l’opération Dynamo qui est certainement le cœur du film, canots de sauvetage, ravitailleurs et dragueurs supplantèrent les grands bateaux pour extirper les soldats de l’enfer.

Concluons avec l’auteur qui rend un hommage émouvant à tous ces sans-grades : « Lorsque vous regarderez le film, ayez à l’esprit que, sans les véritables Tommy, George et Alex, nous vivrions aujourd’hui dans un monde bien plus sombre. Beaucoup d’entre nous n’existeraient même pas ».