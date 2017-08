La tête dans les étoiles

Formation qui a fêté ses 20 ans de carrière l’an dernier, Coldplay a le vent dans les voiles depuis plusieurs années. Jouant régulièrement dans des stades et arénas à la grandeur de la planète, la bande de Chris Martin s’arrêtera la semaine prochaine à Montréal pour deux concerts très attendus.

En octobre dernier, les billets pour le concert de Coldplay à Montréal se sont tous envolés en l’espace de quelques minutes. Même chose pour la supplémentaire annoncée le jour même. Comme on s’y attendait, plusieurs de ces billets se sont retrouvés sur des sites de revente. Au moment d’écrire ces lignes, certains revendeurs offraient des billets au parterre pour la modique somme de 1045 $ le billet.

Voilà un peu la rançon de la gloire pour un groupe comme Coldplay, qui joue dans les grandes ligues au même titre que U2 et Muse. La semaine prochaine, le groupe britannique en sera à ses 8e et 9e concerts en carrière à Montréal.

Le dernier passage de Coldplay dans la métropole a eu lieu les 26 et 27 juillet 2012, pour la tournée Mylo Xyloto. Cette tournée avait marqué les esprits alors que des milliers de bracelets illuminés, appelés Xylobands, avaient été remis aux spectateurs.

De grande envergure

C’est donc après une absence de cinq ans que les musiciens reviendront devant le public québécois. Après une tournée intime pour son album ­précédent, Ghost Stories, Coldplay a remis le cap sur les stades et arénas pour une tournée de grande envergure avec l’album A Head Full Of Dreams.

Le pari semble fonctionner puisque déjà 4,6 millions de billets avaient été vendus pour cette nouvelle tournée, au début juillet. Sorti en décembre 2015, A Head Full Of Dreams s’est écoulé à plus de cinq millions d’exemplaires.

En tout, ce sont plus de 120 concerts qui ont été programmés à travers le globe pour cette septième tournée en carrière de Coldplay. Le groupe y fait notamment sa toute première tournée des stades aux États-Unis.

Des bons mots

Avec cette nouvelle tournée, Coldplay semble vouloir reprendre là où il avait laissé avec les concerts de Mylo Xyloto. Le nouveau spectacle comprend de nombreux jeux de laser et de la pyrotechnie. Et le groupe y a même ramené ses fameux Xylobands.

Groupe parfois regardé de haut par certains ­artistes et mélomanes, Coldplay semble être revenu dans les bonnes grâces de certains de ses détracteurs, récemment. En juin dernier, Coldplay et Liam Gallagher, ancien membre d’Oasis, ont partagé la scène pour le concert spécial donné en l’honneur des victimes de l’attentat de Manchester.

Dans le passé, Gallagher s’était souvent moqué de Coldplay, ­affirmant que le groupe « ne ressemble à rien » et que leurs fans « ont l’air chiants et moches ». Après le concert de Manchester, Gallagher a déclaré qu’il retirait tout ce qu’il avait pu dire sur Coldplay. « Ils sonnaient vraiment bien. »

Collaborateurs expérimentés

Le 14 juillet dernier, Coldplay lançait un mini-album, Kaleidoscope, qui comprend notamment une collaboration avec The Chainsmokers, pour la pièce Something Just Like This. Et sur le second extrait, Miracles (Someone Special) on retrouve la participation du rappeur Big Sean. Parmi les producteurs de l’album, on compte Brian Eno (U2) et Markus Dravs (Arcade Fire).

Comme sa chanson A Sky Full Of Stars, on peut dire que Coldplay a touché les étoiles et qu’il ne semble pas prêt de quitter sa position ­envisageable.

► Coldplay sera en spectacle les 8 et 9 août au Centre Bell. Les deux concerts affichent complet. Pour les détails : evenko.ca.