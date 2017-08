Le Canadien Finn Iles trop fort chez les juniors

BEAUPRÉ | On le décrit comme un phénomène de la descente et comme l’une des prochaines vedettes du sport. Au lendemain d’une qualification plus difficile que prévu, le Canadien Finnley Iles a fait la démonstration de son talent en signant sa cinquième victoire de la saison chez les juniors à la Coupe du monde au Mont-Sainte-Anne, samedi.



Depuis le début du calendrier, Iles, 17 ans, n’a vu la médaille d’or lui glisser entre les doigts qu’à une seule reprise, à Fort William, où il avait dû se contenter de l’argent.

Assuré de remporter le titre de la Coupe du monde avant même de s’élancer à la montagne de Beaupré, le Britanno-Colombien s’est imposé hier par une mince seconde d’avance sur le Français Sylvain Cougoureux.

«Je suis très heureux. L’an passé, j’étais passé très près de gagner et cette année, j’ai eu une très bonne descente avec une seule petite erreur», a lancé le vététiste de Whistler.



Virus et chute



Celui qui se fait appeler par son diminutif «Finn» a combattu un virulent virus dans les jours précédents. Mais c’est une autre raison qui expliquait son rendement moins efficace de la veille.

«J’ai subi une grosse chute durant la matinée et j’avais l’humeur un peu affaibli pour le reste de la journée. Mais je me sentais bien pour la descente de qualifications et j’ai eu une crevaison à ma roue avant, alors j’ai ralenti la cadence pour le reste de la descente», a-t-il expliqué.



Inspiré plus jeune par son idole et compatriote Steve Smith, le champion du monde en 2013 décédé tragiquement l’an dernier, Iles se prépare tranquillement à faire le saut, la saison prochaine, aux côtés de l’élite internationale sans en faire une obsession.

«Les deux prochaines courses serviront surtout à me préparer pour mon changement de catégorie et à apprécier mes derniers moments chez les juniors. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais j’espère être capable de me hisser aux côtés des meilleurs coureurs.»