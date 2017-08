Le week-end culturel de Joëlle Lanctôt

Quel est le film qui vous a interpellé ?

Photo courtoisie

J’ai été interpellé par le film Nelly que j’ai vu au grand écran. C’est un film à la fois triste et troublant. Mais c’est aussi d’une beauté incroyable. L’histoire de cette femme qui a connu un destin tragique en fait un film exceptionnel. Je suis allée le voir, sans aucune attente et j’ai été agréablement surprise. La comédienne, Mylène Mackay est formidable. Elle a beaucoup de charme et elle est dotée d’une belle volupté. Elle a aussi une certaine tristesse dans le regard. C’était la meilleure personne pour interpréter ce rôle. Le film est demeuré dans mon esprit plusieurs jours après l’avoir visionné.

Quel est le spectacle que vous avez particulièrement apprécié ?

Photo Pierre-Paul Poulin

J’ai récemment vu au St-Denis la comédie musicale, Footloose que j’ai beaucoup aimé. Elle est d’ailleurs signée par le même producteur que Mary Poppins. J’aime la façon que l’on produit nos comédies musicales. Elles sont réalisées avec beaucoup de professionnalisme. La proposition est vraiment intéressante. C’est un spectacle que je recommande chaudement.

Quelle est votre série télé coup de cœur ?

Photo courtoisie, AMC

Je ne peux passer sous le silence tout l’amour que je porte envers la série Walking Dead. J’ai vu toutes les saisons en rafale et c’est quelque chose que je consomme avec beaucoup d’intérêt. C’est mon grand plaisir coupable. J’adore cet univers post- apocalyptique, où pour survivre on en vient à prendre part à diverses magouilles. Ça devient, chacun pour soi. La série est vraiment bien faite. Au final, les auteurs savent nous donner ce que l’on souhaite au niveau du destin des personnages. J’aime tellement cette série que je vais jusqu’à en rêver la nuit.

Quelle est la musique que vous prenez plaisir à écouter ?

Photo courtoisie

J’ai eu un gros coup de cœur pour la trame sonore du film Le roi danse qui raconte l’histoire du Roi de France, Louis XIV, si bien que j’ai téléchargé la musique qui fait dans le baroque et le classique. Cette musique me transcende. Je prends plaisir à l’écouter en boucle avant mes spectacles. Ça me met dans une ambiance théâtrale, qui me transporte dans une autre époque. C’est plus grand que nature !

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

La comédienne Anne Dorval est une grande source d’inspiration pour moi. C’est d’abord une actrice dotée d’un talent immense. Son jeu me fascine. Elle est non seulement une grande comédienne, mais pour moi, elle est notre plus grande comédienne. Elle est très versatile et son côté comique est exceptionnel. Elle a une finesse d’exécution que peu de gens ont.

On suit Joëlle Lanctôt