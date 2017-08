Une victoire cruciale pour l’Impact

Le Québécois Anthony Jackson-Hamel a été l’auteur du but de la victoire en fin de rencontre, pour permettre à l’Impact de l’emporter au compte de 2-1 face à l’Orlando City SC, samedi à Montréal, et ainsi demeurer dans la course aux séries éliminatoires.

Jackson-Hamel, qui a fait son entrée dans la rencontre à la 79e minute, a inscrit son sixième filet de la saison, à la 84e minute.

Le onze montréalais revendique maintenant un dossier de 7-8-6 bon pour 27 points et le neuvième rang dans l’Association de l’Est, avant les rencontres de fin de soirée dans la Major League Soccer (MLS).

La formation floridienne n’a pas gagné à ses quatre derniers matchs.

Piatti fait sentir sa présence

Ignacio Piatti obtenait un premier départ depuis le 24 juin avec le Bleu-Blanc-Noir, et il a été impliqué dans le jeu.

Il a inscrit son neuvième filet en début de deuxième demie, lorsqu’il a profité d’un tir de pénalité à la 48e minute, à la suite d’une faute de Jose Aja dans la surface de réparation. Le gardien Joe Bendik a choisi le bon côté, réussissant à toucher le ballon, sans toutefois le bloquer complètement.

L’Argentin a également obtenu une chance de marquer en deuxième demie lorsque l’une de ses frappes a atteint la barre transversale.

Bendik a pour sa part bien fait pour les visiteurs. Il a notamment réalisé un arrêt important aux dépens de Blerim Dzemaili, tout juste après l’heure de jeu, en bloquant le ballon de la main à l’aide d’un plongeon à sa gauche.

Au total, le gardien a réalisé cinq arrêts.

Cyle Larin a ouvert la marque à la 12e minute, profitant d’une mauvaise remise de Marco Donadel vers son gardien et d’une mauvaise sortie du gardien Evan Bush.

Le joueur canadien n’avait pas fait bouger les cordages depuis le 31 mai. Il compte maintenant neuf buts, cette saison.

Le défenseur Kyle Fisher, ennuyé par une commotion cérébrale, et le jeune Ballou Jean-Yves Tabla, blessé au genou, n’étaient pas disponibles pour cette rencontre. Victor Cabrera obtenait le départ aux côtés de Laurent Ciman, à l’arrière.

Le Jamaïcain Shaun Francis a par ailleurs disputé un premier match avec l’Impact, alors qu’il a été appelé en relève à la 89e minute.