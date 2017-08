Natalie Choquette va vibrer au rythme latino

Toujours aussi originale dans ses façons de faire, Natalie Choquette a concocté un tout nouveau spectacle musical qui sera présenté dans les prochains jours au Théâtre Lac-Brome. Accompagnée de son pianiste, la soprano va interpréter plusieurs personnages dans cette comédie dramatique, où un homme part en Amérique latine à la recherche de l’âme sœur.

Après avoir présenté sur les planches du Théâtre Lac-Brome les pièces Les Viennoiseries de ­Marie-Antoinette, Le point de vue de madame et Diva by Night, ­Natalie Choquette est maintenant une ­habituée de l’endroit. Cette année encore, elle a conçu avec son complice et musicien Dominic Boullianne une toute nouvelle création qui sera présentée seulement trois soirs à ce théâtre qui a fait peau neuve. ­« Dominic est un musicien formidable et un comédien versatile », fait remarquer Natalie Choquette qui déborde d’idées originales.

Danse et Humour

Dominic Boullianne interprétera un Québécois qui ne supporte plus le célibat. Décidé à trouver l’âme sœur, il partira vers des destinations exotiques. « C’est la première fois de sa vie qu’il part pour le Sud », annonce d’emblée Natalie Choquette. « Il prendra le vol LOV69 de Funwing Airlines et il apportera avec lui le clavier de son piano. »

Pour sa part, la chanteuse soprano personnifiera plusieurs personnages, dont María, Juanita, Lolita, Dilma et Chiquita. « Elles sont Cubaine, Brésilienne, Mexicaine, Péruvienne et Argentine », ajoute la soprano. Ces femmes, on l’aura deviné, seront celles qui croiseront, une à une, la route du voyageur en quête d’aventures. « On retrouvera plusieurs situations cocasses qui amènent l’humour », précise-t-elle.

La danse sera également au rendez-vous. On pourrait s’attendre à voir une performance de tango argentin. « Toutes ces femmes sont habitées par la danse », révèle la chanteuse. « Nous sommes dans la comédie, mais tout ça est un prétexte pour présenter de la très belle musique. » Par ailleurs, Natalie Choquette, qui multiplie les créations, ira présenter un de ses spectacles à Nice en France en novembre prochain.

D’importantes rénovations

Fondé en 1988, le Théâtre Lac-Brome, qui avait auparavant une vocation anglophone, ajoute davantage de contenu francophone dans sa programmation depuis quelques années. De surcroît, d’importantes rénovations ont eu lieu grâce à l’octroi d’une somme de 280 000 dollars de Patrimoine Canada, ce qui a permis de bâtir un nouveau hall d’accueil et un café-cabaret en plus de remplacer les fauteuils. De l’équipement spécialisé au niveau de l’éclairage et de la sonorisation a aussi été ajouté. « Le directeur artistique et général du Théâtre Lac-Brome, Nicholas Pynes, fait un travail fantastique pour la culture de sa région », souligne Natalie Choquette. « C’est lui qui rencontre des mécènes pour obtenir des sommes supplémentaires. »

Divers spectacles et des pièces de théâtre en français et en anglais seront désormais présentés au Théâtre de Knowlton tout au long de l’année.

Passion Latina

♦Une création de Natalie Choquette et Dominic Boulianne.

♦À l’affiche les 10, 11 et 12 août.

♦Au Théâtre Lac-Brome à Knowlton en Estrie.