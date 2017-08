Oilers: Ryan Strome prêt pour son prochain défi

Acquis des Islanders de New York pendant la saison morte, l’attaquant Ryan Strome a patiné pour une première fois avec le chandail des Oilers d’Edmonton cette semaine.

«Arriver à l’aréna avec mon équipement des Oilers, c’est vraiment super. Les petites choses me rendent heureux et de me retrouver avec une équipe qui est si près de gagner les grands honneurs m’emballe énormément», a confié Strome au NHL.com.

Le cinquième choix au total du repêchage de 2011, qui a été échangé contre Jordan Eberle, amènera de la polyvalence au sein du groupe d’attaquants de l’équipe albertaine.

«L’une des choses que j’ai discutées avec Todd [McLellan, l’entraîneur-chef] est ma polyvalence. Je me souviens d’avoir regardé les séries et d’avoir remarqué à quel point les joueurs changeaient de trio constamment. Plusieurs gars évoluaient à l’aile, puis au centre», a-t-il expliqué.

«Je sais que les équipes qu’il a dirigées [les Sharks de San Jose] le faisaient, alors c’est parfait pour moi. Je ne manquerai pas d’opportunités pour me faire valoir avec une équipe aussi talentueuse.»

Strome a amassé 30 points en 69 rencontres la saison dernière. Même s’il veut contribuer davantage offensivement, il estime que la seule chose qui compte réellement est la victoire.

«J’ai toujours joué avec des équipes gagnantes en grandissant, et je pense que c’est ce qui définit un grand joueur, et c’est ce que je veux faire ici», a-t-il dit.

«Je veux gagner, ça rend tout le monde heureux, et j’aurai une excellente chance de le faire ici.»