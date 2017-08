Pas le temps de niaiser

Si l’Impact veut participer aux séries éliminatoires, c’est samedi soir que ça commence avec la visite d’Orlando et de ses vedettes, Kaká, Cyle Larin et le nouveau venu, Dom Dwyer.

« On a eu de la difficulté à contenir Dom Dwyer dans le passé. On ajoute Cyle Larin et ce sont deux joueurs qui peuvent marquer des buts », a mentionné Patrice Bernier.

Le capitaine ne pouvait mieux dire dans le cas de Dwyer, récemment acquis de Kansas City dans une transaction record, puisque l’attaquant anglais de 26 ans a inscrit neuf buts en sept rencontres face à l’Impact.

« Ils étaient déjà très dangereux sur le plan de l’attaque et l’ajout de Dom Dwyer ne fait qu’amplifier ça en vue d’une poussée pour les séries », a reconnu Chris Duvall.

Mois crucial

Le mois d’août va nous permettre de savoir si le Bleu-blanc-noir sera dans la course aux séries ou s’il devra se résigner à attendre que la saison se termine.

L’Impact occupe actuellement le 10e rang de l’Association Est avec 24 points, huit de moins que le Crew de Columbus, qui est 6e et qui détient la dernière place en séries pour le moment.

La troupe de Mauro Biello a six points de recul sur Orlando, qui est 7e, c’est donc dire qu’une victoire lui permettrait d’effectuer une certaine remontée, d’autant plus qu’elle détient trois matchs en main sur Columbus et deux sur Orlando et qu’elle disputera quatre de ses cinq prochains matchs au stade Saputo.

« Le mois d’août est très important avec beaucoup de matchs à domicile contre des concurrents directs », a noté Bernier.

« Il faut faire le contraire du passé et ne pas regarder trop loin. Il faut commencer par ce match. Il ne faut pas se poser trop de questions et jouer de façon très simple. »

En difficulté

Lors du dernier affrontement entre les deux équipes, le 17 juin à Orlando, l’Impact avait transformé un retard d’un but en avance de 3 à 2 avant de céder à quelques secondes de la fin du match pour se contenter d’un verdict nul.

Depuis, les deux équipes pataugent un peu puisque l’Impact présente une fiche de 2-4-1 alors que les Lions n’ont guère fait mieux avec 1-3-2.

Les matchs sont généralement toujours divertissants entre les deux rivaux de l’Est et celui de samedi soir a peu de chances de faire exception.

Par ailleurs, l’Impact attendait vendredi encore le certificat de transfert international du CD Izarra, l’ancien club du milieu de terrain de Repentigny Samuel Piette.

Pour Patrice Bernier, c’est un peu un dauphin qui arrive puisqu’il semble avoir pris son compatriote sous son aile avec l’équipe canadienne.

« On joue au même poste, mais on n’a pas le même profil de joueur, prévient le capitaine. C’est sûr que depuis la Gold Cup, j’essaie de l’aider et de lui parler.

« Il a 22 ans, sa marge de progression est encore très grande, alors c’est de lui léguer de l’expérience. »

Facile d’approche

D’après Bernier, la personnalité avenante de Piette va lui permettre de rapidement s’intégrer au groupe.

« Vous allez apprendre à le connaître, il est très facile d’approche et ça va l’aider à s’intégrer rapidement dans l’équipe. »

Le vétéran croit que le principal défi de Piette est de s’habituer au style de la MLS, lui qui a disputé toute sa carrière professionnelle en France, en Allemagne et en Espagne.

« Il doit faire sur le terrain ce qu’il a montré à la Gold Cup. Il faut juste s’assurer qu’il s’ajuste rapidement à la réalité de la MLS. »

Kyle Fisher souffre d’une commotion

Même si l’infirmerie de l’Impact est un peu moins occupée, il reste encore quelques éclopés. Heureusement, Ignacio Piatti est disponible et a de bonnes chances d’être partant.

Mauro Biello sera toutefois privé de Kyle Fisher (commotion) et fera appel à Victor Cabrera puisque Deian Boldor n’est pas encore prêt physiquement.

Ballou Tabla, blessé à un genou, de même que Hassoun Camara et Andrés Romero, eux aussi blessés, seront laissés de côté.

La signature de Jason Kreis

Jason Kreis dispute une première saison complète à la barre d’Orlando City et Patrice Bernier a rapidement vu la signature de celui qui a aussi dirigé le Real Salt Lake et New York City FC. Kreis a pris la relève d’Adrian Heath pendant la saison 2016.

« Avec Jason Kreis, ils sont revenus à un diamant comme ce qu’il avait fait à Salt Lake », a précisé le capitaine de l’Impact.

« Ils ont une vraie identité dans leur jeu avec des repères que tout le monde connaît. C’est plus facile pour eux. »