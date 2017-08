Premier week-end d’arbitrage assisté

C’est samedi que l’arbitrage assisté par vidéo sera utilisé pour la première fois dans la Major League Soccer et les détails sont très précis.

Les matchs seront scrutés à la loupe sous tous les angles et on pourra communiquer avec l’officiel en chef en cas de jeu soulevant le doute, mais ça devra se faire avant la reprise du jeu sans quoi on ne reviendra pas en arrière.

On pourrait suggérer à l’officiel en chef de revoir une séquence, mais il sera le maître à bord et la décision de procéder à une révision lui reviendra. Il pourra revoir le jeu lui-même ou se fier à la recommandation de l’arbitre à la révision.

On veut ainsi limiter le caractère intrusif de cet ajout dans le jeu. La révision s’appliquera à quatre éléments spécifiques, soit les buts, les tirs de pénalités, les cartons rouges directs et les méprises sur l’identité dans le cas d’un carton par exemple.

Règles strictes

Il ne s’agit donc pas d’une contestation de l’entraîneur comme c’est le cas dans les autres sports.

Il y a certaines règles et il y a des choses qu’on ne peut pas faire sur le terrain.

« Même si je pense qu’un jeu peut être analysé, précise d’ailleurs Mauro Biello. Je ne peux pas lever les bras pour faire le signe de la reprise vidéo.

« Ils vont être très stricts parce qu’ils ne veulent pas que ça devienne une distraction. »

Et il y aura des sanctions en cas de non-respect des balises.

« Il peut y avoir des suspensions, que ce soit pour les entraîneurs ou les joueurs. »

Discussion

Biello et ses homologues, qui parlent beaucoup avec le quatrième officiel dans le cours d’une rencontre, devront donc être prudents.

« On n’a pas le droit de parler au quatrième officiel. Ils nous ont dit qu’on pourrait être dans le trouble si on commençait à influencer l’arbitre ou le quatrième officiel parce qu’il y a un autre arbitre qui est en train de régler tout ça », explique-t-il en notant qu’il peut y avoir un avantage dans certains cas.

« Si c’est un jeu qui nous vise, on sait qu’on peut reprendre le jeu rapidement parce qu’ils n’ont pas le droit de retourner et revoir le jeu. »