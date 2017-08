Prise II au Festijazz de Tremblant et le plus génial des guitaristes!

Il reste encore deux jours pour assister à une foule de concerts gratuits dans le cadre du 10e anniversaire du Festijazz à Tremblant. Au cœur du village et sur la grande scène extérieure, le jazz d’ici se porte très bien comme vous pourrez le constater. Si le cinéma vous intéresse, Django Reinhardt, le plus génial des guitaristes manouches fait l’objet d’un film. Un régal autant pour l’oreille que pour l’œil.

Après avoir contourné les cônes orange et les multiples déviations, un tour en pleine nature ne fait jamais de mal. Comme nous vous l’indiquions dans l’édition de votre cahier Weekend du 22 juillet, le grand concert gratuit de ce soir est sans contredit le trio UZEB. Gratuitement, à 21 h, sur la grande scène, les maîtres du jazz fusion vous donneront des frissons. Si vous aimez les pianistes et les différents styles de jazz, vous serez choyés. À 13 h, dans le cadre de la série Relève, vous pourrez entendre le jeune Pierre-Luc Daoust en trio, suivi à 19 h d’un grand maître et professeur : Jean-Michel Pilc. Dimanche 6 août, à 15 h, la chanteuse Sonia Johnson et le ­guitariste Stephen Johnston rendent hommage à la grande dame Ella Fitzgerald. À 21 h pour le concert de clôture, nous ferons place au saxophone. Avec François D’Amours, et son quintette, toute la magie du légendaire saxophoniste alto Julian « Cannonball » Adderley s’infiltrera dans vos oreilles et votre cœur.