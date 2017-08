Une expérience théâtrale unique

Depuis 16 ans déjà, le site de l’Auberge Le Baluchon offre à ses visiteurs la chance de vivre une expérience théâtrale hors de l’ordinaire. Cette année, une nouvelle pièce a été créée. C’est sur une rivière, à bord d’un radeau, que les spectateurs prennent place afin de découvrir l’univers d’un homme millionnaire des plus excentriques.

Parvenir à raconter une histoire originale alors que les spectateurs naviguent au rythme d’un radeau sur la rivière du Loup dans un décor enchanteur, voilà le défi que s’est lancé le producteur de l’entreprise L’Aventureux, Frédéric Guay, en collaboration avec Le Baluchon.

Pour rendre l’expérience encore plus unique, on a opté pour un concept interactif entre les comédiens et les spectateurs.

« Le fait de faire participer les gens amène l’aspect théâtral à un autre niveau », fait remarquer le producteur, Frédéric Guay.

La pièce qui s’adresse tant aux adultes qu’aux enfants comptait son lot de défis technologiques afin d’introduire projecteurs et trames sonores sur l’eau.

« C’est une aventure participative avec un aspect théâtral et un texte fort », indique Émilie Gélinas porte-parole pour Le Baluchon. Les canots des années précédentes ont été remplacés. « Cette année, les spectateurs sont confortablement assis sur un radeau électrique alimenté par des panneaux solaires », précise-t-elle.

Photo courtoisie

Suspense, comédie et romance

Les spectateurs qui assisteront à la nouvelle pièce, Les toutes dernières volontés de M. Chapdelaine, passeront par toute une gamme d’émotions. « C’est un suspense avec des moments dramatiques et de la comédie », souligne Émilie Gélinas. « En plus, l’histoire compte une belle romance. »

Cette histoire est celle d’Albert Chapdelaine, un Québécois originaire de Saint-Paulin, récemment décédé à l’âge de 59 ans. L’homme d’affaires a bâti son imposante fortune en faisant dans la vente de feux d’artifice. Le millionnaire était surtout réputé pour son côté excentrique. On apprendra ainsi par son notaire que l’une des dernières volontés du défunt est de mettre son héritage en jeu. Sans enfants légitimes, cet homme un peu fou a décidé de s’amuser une dernière fois en léguant sa fortune. Ce sont les spectateurs qui sont conviés à mettre la main sur la fortune du défunt.

Une énigme

Comme dans tout bon suspense, une énigme devra être résolue. Les trois comédiens qui interprètent Alex, Annabelle et Martin invitent les spectateurs à prendre part au jeu.

« Certains comédiens sont cachés le long du parcours », révèle Émilie Gélinas.

« Un livreur arrivera par un câble au milieu de la rivière et tombera sous le charme de la belle notaire », annonce le producteur. « Cet aspect ajoute beaucoup d’humour à la pièce. »

Le site, qui avait déjà été le théâtre de la série Marguerite Volant, accueille cet été une nouvelle équipe de tournage d’une mégaproduction hollywoodienne, Chaos Walking, qui mettra en vedette l’actrice de Star Wars, Daisy Ridley. Le film de science-fiction devrait prendre l’affiche en 2018.

Photo courtoisie

Les toutes dernières volontés de M. Chapdelaine