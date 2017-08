Une histoire d’amitié

Devenir des stars planétaires dont les concerts rivalisent de gigantisme avec ceux des plus grands noms du rock n’a pas altéré l’amitié qui unit les trois membres de Muse.

Foi du bassiste Chris Wolstenholme, Matthew Bellamy, Dominic Howard et lui-même demeurent de grands amis.

« Nous avions quinze ans quand nous avons fondé le groupe. Au départ, on voulait juste faire de la musique et s’amuser. Nous avons finalement ­accompli beaucoup plus de choses que ce qu’on croyait. Cela et nos vies personnelles ont tendance à nous éloigner les uns des autres. Pour ce qui est de notre amitié, c’est donc similaire et différent à la fois. Mais nous sommes encore très proches. Peut-être qu’on ne se voit plus aussi souvent quand nous sommes à la maison, mais quand nous partons en tournée, on sort souvent ensemble », a confié Wolstenholme lors d’une courte entrevue accordée au Journal avant le concert du groupe au Festival d’été de Québec, le 16 juillet dernier.

Dans cette tournée estivale, où tout élément de mise en scène grandiose a été laissé de côté, Wolstenholme se réjouit d’ailleurs de pouvoir côtoyer de plus près ses potes sur scène. Ce qui était quasi impossible sur la scène ­surdimensionnée de la tournée Drones. « C’est super de se sentir de nouveau comme un band. Durant Drones, Matt et moi étions parfois distancés de quinze mètres. C’était étrange. »

En donner plus au client

Chris Wolstenholme avoue avoir déjà craint que les mises en scène grandioses de Muse fassent de l’ombre à ce qui ­demeure la matière première de tout bon groupe rock : les chansons.

« Ça m’est arrivé parfois. Avec tous ces écrans et les drones, tu sens que les gens regardent le spectacle mais qu’ils n’observent pas nécessairement le groupe ou qu’ils n’écoutent pas la musique. Sauf que quand tu joues live, ça prend ça. Ce n’est plus seulement monter sur scène et faire les chansons. Les gens ont besoin d’être divertis et ça fait donc partie du package. Je ne crois pas qu’on pourrait faire cette tournée épurée qu’on fait cet été dans un aréna. »

Comme d’autres groupes avant lui, Muse a compris qu’il fallait en donner plus à ses clients. Et ça lui réussit fort bien.

Le groupe britannique a fait paraître récemment le single Dig Down. Il n’y a cependant pas de projet de nouvel album à court terme, selon Chris Wolstenholme.

Muse en concert au festival Osheaga, samedi, à 21 h 20, sur la scène de la Rivière.