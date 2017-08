Une journaliste montréalaise se fait embrasser contre son gré en direct

La journaliste de Radio-Canada, Valerie-Micaela Bain, ne l’a pas eu facile vendredi, pendant son reportage en direct d’Osheaga.

Trente secondes après avoir commencé son compte-rendu de la première journée du festival, un homme s’est approché d’elle et lui a donné un bec sur la joue.

Valerie-Micaela Bain l’a immédiatement repoussé avec son bras, puis, avec un calme exemplaire, elle a continué son reportage.

La journaliste a depuis publié un long message sur sa page Facebook dans lequel elle dit vouloir retrouver cet individu, afin que la justice lui démontre que son geste était inacceptable.

«À toi qui penses que tu peux entrer dans ma bulle et oser m'embrasser pendant que je suis en ondes, toi qui a osé penser que je ne réagirais pas; clairement tu ne sais pas à qui tu as affaire [...] Crains pas, j'ai confiance en le pouvoir des réseaux sociaux et de la police pour te retrouver. Tu ne m'embrasserais pas si tu me croisais dans la rue, ce n'est pas soudainement acceptable parce que je suis une femme devant une caméra en direct à la télé.»

La publication de Valérie-Micaela Bain a été partagée par plus de 2 800 personnes sur Facebook.

Le message de la journaliste est bien clair : «Embrasser quelqu’un sans son consentement, c’est non.»